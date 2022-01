Molestia e incomodidad por manejo de Nacional de la llegada de "Colo" Ramírez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En uno de los hechos del día para el fútbol local, este jueves llegó a Uruguay Juan Ignacio "Colo" Ramírez para incorporarse a Nacional. El delantero arribó un vuelo que se había demorado y al salir del aeropuerto, respondió algunas preguntas a los periodistas deportivos que hacían guardia pero sin pararse hablar y apelando a respuestas breves.

Al parecer, el deportista tenía la indicación desde Nacional de no dar notas, lo que molestó a los periodistas y generó cierta incomodidad en el deportista que atendió a los medios apenas 40 segundos.

Cuando Leo Díaz (Telemundo), lo abordó en la puerta de salida del aeropuerto le dijo: "Sé que no podés, pero ¿contento de llegar a Nacional?". El futbolista evitó la descortesía y respondió estas y otras cuatro preguntas caminando, antes de subirse al vehículo que lo trasladó.

Juan Ignacio “Colo” Ramírez llegó a Uruguay para jugar en Nacional y en el aeropuerto habló con @LeoDiaz21184.



"Estoy feliz y ya con ganas de entrenar. En este club siempre hay que ganar todo", declaró. pic.twitter.com/on3sAQjP3g — Telemundo (@TelemundoUY) January 20, 2022

En Twitter, el periodista Rodolfo Larrea (Tirando paredes) hizo alusión a la situación tras elogiar la cobertura de su compañero Santiago Bazzi.

"Gran cobertura de @Santi_Bazz en la llegada del "Colo" Ramirez al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Lástima que quién no estuvo a la altura fue el propio Nacional", escribió. "Me refiero a que, sabiendo que iba a estar lleno de medios, pudo Comunicaciones de Nacional realizar una entrevista previa para Canales Oficiales del Club y luego si hablar 5 minutos con la Prensa en General. No descubro nada, se hizo en otros momentos", añadió en otro tuit..