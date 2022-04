Mirtha Legrand sorprendió al revelar su rutina para mantenerse en forma a los 95 años: conocela

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta semana, Mirtha Legrand acudió al más reciente desfile del diseñador argentino Claudio Cosano y tras su final ofreció una breve conferencia de prensa donde dialogó con periodistas sobre su futuro más inmediato.



Según reveló, planea regresar pronto a la televisión. “¿Va a ser un especial, todas las semanas, una vez por mes, cómo se lo imagina?”, le preguntó un periodista. “Todas las semanas, los sábados”, respondió enseguida. La siguiente pregunta fue aún más precisa: “¿Va a compartir con Juana (Viale, su nieta) el programa?”, y Mirtha contestó lo siguiente: “No, no, no”. En este sentido, comentó que estará al frente de la conducción, pero no detalló si los domingos también habrá emisión, ni cuál será el nuevo rol de su nieta en la nueva temporada del formato.



Más adelante, le preguntaron a la diva de 95 años cómo estaba su salud. “Me siento perfecta, muy bien, muy activa. Hago kinesiología dos veces por semana, camino dentro de mi casa, que es grande, así que voy y vengo”, dijo. Luego, sorprendió al revelar su rutina para mantenerse en forma: “No saben la gimnasia que hago, soy una maravilla. Hago con pesas de dos kilos en cada tobillo. Las debería haber traído para que me vean. Acostada, por supuesto, y levanto las piernas. Tengo a mi kinesiólogo Guillermo, que hace ya tres años que me acompaña, así que estoy muy bien, estoy perfecta”.



Finalmente, desmintió los rumores en torno a su tensa relación con Adrián Suar: “No, no es verdad, no crean todo lo que dicen, todo es mentira”. Cuando le preguntaron si competiría con su nieta en televisión, la contestación fue tajante: “No, no, basta por favor con eso”.



Para distender la charla, le mencionaron los memes que suelen circular en las redes sociales con respecto a su edad, y aseguró que no le afectan en lo más mínimo. “No importa, los tengo bien vividos, ojalá ellos lleguen a mi edad como yo”, concluyó.