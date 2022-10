Mirtha Legrand se cinchó en vivo de los pelos para demostrar que no usa peluca

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras más de seis décadas a la cabeza de las incónicas mesazas y varios años más como una figura indiscutida del mundo del espectáculo, hoy en día Mirtha Legrand cuenta con un historial que la avala a tomarse ciertas licencias al momento de conducir su programa. No siente ningún resquemor si tiene que hacerle un reclamo a la producción aún con las cámaras encendidas, ni duda antes de admitir cosas que otros conductores menos expertos jamás se atreverían. Así lo hizo en la noche del sábado cuando, mientras daba la bienvenida a su fiel audiencia, decidió tirarse del pelo para demostrar que no llevaba puesta una peluca.

No es un secreto que Mirtha Legrand es una mujer caracterizada por la coquetería. Además de haber construido su carrera gracias al talento que posee para conducir, parte de su popularidad se debe también a su buen gusto. Por eso, nunca perdió la costumbre de, antes de sentarse a la mesa, mostrar tanto su atuendo como sus joyas.

La noche del sábado no fue la excepción y, antes de encontrarse con sus célebres invitados, le pidió a la cámara que enfocara los ya mencionados accesorios. Pero, cuando daba las gracias a los peluqueros y maquilladores que la ayudaron a empezar la velada de manera espléndida, realizó una llamativa aclaración.

“Me peinó Leo Cosenza, que está aquí. Muchas gracias”, comenzó y, al mismo tiempo que se agarraba un mechón de pelo para pegarle un suave tirón, agregó: “Muchos me preguntan si tengo postizos. Y no, es mi pelo todo eh. Miren, me tiro yo sola. Es mi pelo, todo mi pelo”. Su accionar desató una ola de carcajadas entre los presentes del estudio, quienes -además de realizar sus trabajos correspondientes- sirven a modo de audiencia para la Chiqui.

Una vez pasado ese insólito momento, abandonó el escritorio y mostró su imponente vestido. El mismo, diseñado por Claudio Cosano, tenía mangas largas, cuello alto y una la falda hasta el piso, una de las siluetas preferidas por la aclamada conductora. Confeccionado en una tela de color amarillo pálido, contaba con una serie de bordados realizados con cristales en el mismo tono que estaban concentrados en los puños, el escote y la cintura del traje.



“Es divino, maravilloso. Dicen que el amarillo no va en televisión, pero va perfecto. Son habladurías, le hacen mala fama al amarillo”, expresó. Finalmente, se encaminó hasta la mesa, en donde compartiría una cena con el periodista Hugo Alconada Mon, la dirigente política Elisa “Lilita” Carrió, las conductoras María Belén Ludueña y Teté Coustarot y el sobreviviente a “la tragedia de los Andes”, Carlos Páez Vilaró.