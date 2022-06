Mercedes Menafra habló sobre el cuplé que se burlaba de ella en el velorio de su marido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mercedes Menafra, viuda del expresidente Jorge Batlle, guardó silencio durante cinco años sobre la polémica que se generó en el carnaval siguiente al fallecimiento de su marido. En aquel entonces, la murga Momolandia la caracterizó en el cortejo fúnebre de una forma eufórica y a las risas saludando desde la ventanilla de un auto. En una reciente entrevista con el periodista Daniel Castro, la ex primera dama se refirió a la controversia.

Según relató Menafra, durante aquel carnaval ella se encontraba "internada con un estado de depresión impresionante", por lo que se enteró de lo sucedido recién "un año y medio después". "Lo encuentro horroroso: falta de gusto, de humanidad y de ética. Burlarse de la tristeza ajena es lo peor del ser humano", consideró en el ciclo de entrevistas del conductor de Telenoche publicado recientemente en You Tube.

Castro repreguntó si estos chistes podían entenderse en el marco de la libertad, pero Menafra fue contundente: "La libertad es inmensa, pero tomar el pelo a la tristeza ajena no es libertad. Eso es de una maldad impresionante. Hay límites en la vida. Hacerle daño a alguien porque se murió (su marido) es de un mal gusto espantoso". Y concluyó: "Si yo me hubiera enterado en ese momento me hubiera hecho un daño horrible".

El cuplé en cuestión fue el más comentado durante el carnaval de 2017, poco después del fallecimiento de Jorge Battlle. Tenía lugar en el espectáculo de Momolandia, protagonizado por un actor que interpretaba al empresario Eduardo Novick. En determinado momento del cuplé, el personaje expresaba: "Quiero presentarles a quien me va a acompañar en esta fórmula. Es una mujer que ha pasado por momentos muy duros, muy difíciles, muy tristes. Fuerte el aplauso para Mercedes Menafra”. Luego aparecía detrás de la puerta de un auto el actor Charly Álvarez caracterizado como Menafra, vestido de mujer y de luto, saludando a las carcajadas. "Está re triste la viuda, ¡una tristeza!", cerraba el protagonista con ironía.

Las repercusiones de este fragmento del espectáculo se hicieron sentir. José Amorín Batlle, primo del expresidente, expresó por ejemplo que le resultaba "de pésimo gusto burlarse del dolor de una viuda". Ante la polémica, Charly Álvarez sostuvo que si hubiera sabido el efecto que tendría ese chiste "hubiera hecho todo el cuplé sobre la Menafra".

El año pasado los límites del humor en carnaval volvieron a estar sobre la mesa cuando la murga Cayó la cabra se burló en su cuplé durante la prueba de admisión de la muerte del ministro Jorge Larrañaga, lo que provocó que uno de sus hijos exprese su rechazo en redes sociales.