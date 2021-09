La mensaje de Ana Inés Martínez a quienes le "dedican" el triunfo del Uruguay de Tabárez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ana Inés Martínez ha sido de las periodistas que con más énfasis ha pedido un recambio en la conducción técnica de Uruguay, aduciendo que los resultados y el rendimiento futbolístico de la selección no están a la altura de la generación de deportistas con la que cuenta el combinado.

Este jueves, luego del triunfo de los celestes dirigidos por Oscar Tabárez ante Ecuador, no fueron pocos los que "dedicaron" la victoria a Martínez, con múltiples mensajes críticos hacia la periodista de Subrayado y de Punto penal.

Ella recogió el guante y respondió. "Soy la hincha número 1 de la selección y de estos jugadores. Y de algunos que me gustaría ver vestir la celeste Que no sea partidaria de la manera que los hacen jugar, de los cambios en alguna ocasión o de otros factores, es otra cosa distinta.Pero no sean tan cabeza de termo! Vamoo", escribió.

Las condolencias a Ana Inés Martínez que de la manera más insólita se queda sin tema y hasta octubre solo podrá servir el café en Punto penal. — Nora Cárpena (@Aquicolobanco) September 10, 2021

En otro mensaje añadió que como periodista se beneficiaría de la clasificación de Uruguay al mundial 2022. "Voy a ser bien Clarita. Soy uruguaya y quiero ir al mundial. Para ser más grafica: yo gano $ si Uruguay va al Mundial porque genero decenas de laburos extra. Así que c/u que se tome el trabajo de escribirme: ¿y contenta? Cada vez que ganamos pensando que estoy triste pierde el tiempo".

Martínez también hizo un análisis del partido donde destacó que con el gol Uruguay hizo su único tiro al arco. "El desgaste interminable de Nández hasta el último instante fue la clave del triunfo de Uruguay, sumado al buen ingreso de Gastón Pereiro, que en los descuentos, y a los minutos de haber ingresado le dio los 3 pts, con el único remate (cabezazo) al arco de Uruguay en toda la noche", escribió.