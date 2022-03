“Me voy quedando”: la conmovedora canción que Gerardo Rozín grabó a modo de despedida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este domingo, tuvo lugar el homenaje a Gerardo Rozín en La peña de Morfi (Telefé de Buenos Aires) por parte de artistas y compañeros del conductor, que murió el pasado 11 de marzo. Allí, se vivió un momento de intensa emoción cuando pusieron al aire un video inédito en el que se veía al propio periodista que entonaba la canción que eligió para su despedida. Se trata del tema Me voy quedando, de Gustavo “Cuchi” Leguizamón, que el también productor cantó junto al grupo Dos más uno.

En medio de un programa cargado de lágrimas y recuerdos al creador y conductor de La Peña de Morfi, la coconductora del programa Jesica Cirio presentó un tape en el que Gerardo Rozín, en un estudio de grabación junto a integrantes del conjunto musical, canta “Me voy quedando”, un tema que el conductor había elegido meses atrás, luego de recibir el diagnóstico de su enfermedad, para contar en el programa que “algo estaba pasando” con su salud

En el video, Rozín aparece de pie junto a un micrófono en lo que parece ser un estudio de grabación y, fiel a su estilo, realiza una notable introducción del tema que está a punto de cantar. Una presentación que esta vez es íntima y visceral, ya que remite a su situación personal.

“Yo siempre digo que el inconsciente musicaliza muy bien. Te pone una melodía y vos te ocupás de ver qué te estaba contando”, comenzó Rozín su introducción. “Me gusta Cuchi Leguizamón desde muy chico. Yo tenía 12, 13 años y me escapaba a ver al Cuchi cada vez que podía. Yo iba solito a ver a Los Salteños o al Cuchi. Lo debo haber visto un millón de veces”, continuó, en referencia a sus recuerdos infantiles en la ciudad de Rosario.

“Era muy curioso lo que me pasaba con esa canción, primero porque el metía un chiste de ciegos que era muy bueno y porque era la única canción del show que no tenía letra. Todavía no sabía que iba a ser un apasionado del jazz y estaba yendo a ver un show de folclore, pero en el instrumental me quedaba embobado -continuó-. Es como si esa canción se me hubiera grabado para siempre. La fui cruzando muchas veces en la vida, siempre con un chiste de ciegos, que no vienen al caso”, continuó.

Luego, Rozín realizó una conexión entre la canción de Leguizamón y la enfermedad que tenía. “Pasaron muchos años y me entero de un muy mal diagnóstico, un muy mal diagnóstico”, remarcó. “Estoy bajando la escalera de mi casa y no me preguntes como, después de 30 años, casi 40, en la escalera de mi casa digo: ‘Me voy quedando ciego’”, agregó el conductor, cantando esta última frase, que es el comienzo del tema que él eligió para su despedida.



“Casi como si además del diagnóstico hubiera tenido el pronóstico (la canción). Para alguien que no cree, algo así es como una aparición”, añadió Rozín. “Tiempo mas tarde me pareció que era una canción muy buena para alguien que tiene ese dolor, el dolor del que no sabe si se va quedando. La hicimos con los chicos de un modo muy emocionado, porque yo quería contar que algo estaba pasando, pero a la vez no quería hacer una noticia de eso”, confesó, y agregó: “Ese nudo en la garganta salió al aire y no me volví a cruzar con la canción en estos meses, que fueron bastante buenos”.

“Sin embargo hoy, por las dudas, con Dos más uno, “Me voy quedando”, concluyó el conductor, y a continuación comenzó a entonar, con voz emocionada, este desgarrador tema del Cuchi Leguizamón.

“Me voy quedando ciego, la luz titila en mis huesos, solo la noche derrama tu esperanza en el silencio dorado y herido por Lunas que pasan cantando”, dice el comienzo de la canción. El propio Rozín, como él lo contó, había cantado ese tema en el estudio de Telefe con el mismo grupo Dos más uno varios meses atrás. Y se había conmovido profundamente.