"Me asusté": Andy Vila relató cómo transitó el coronavirus estando embarazada

Ayer, Andy Vila se reintegró al programa Vamo' arriba de Canal 4, después de algunos días de ausencia por estar contagiada de coronavirus. La conductora se mostró radiante y recuperada en su séptimo mes de embarazo, aunque admitió que tuvo sus momentos de angustia.

Eso lo contó en Algo contigo, el ciclo del 4 al que fue de invitada este jueves por la tarde. Allí, admitió sobre su experiencia con el covid: "Me asusté".

Vila relató por qué llegó a hacerse un test de coronavirus. Dijo que había tenido una noche "medio rara" en cuanto a malestar, pero fue a trabajar y una vez ahí sintió, estando al aire en el matutino, cierta debilidad. Tuvo que sentarse y sentía el cuerpo "acalorado", aunque creyó que todo podía relacionarse con el propio embarazo.

Sin embargo, ya en su casa se mantuvo el estado febril y decidió llamar al médico, y directamente el test de antígenos o "rápido" le dio positivo.

Sobre cómo pasó el coronavirus, Vila contó: "Me asusté, sí. Más allá de que dicen que para muchos, la nueva cepa es asintomática o es un resfrío, que era mucho más leve, me esperaba lo mismo. Y la verdad es que fue fuerte. Con mi pareja nos agarramos los dos y tenemos las tres dosis, las tres vacunas. No quiero saber lo que hubiese sido sin las vacunas".

"Hicimos fiebre los dos, varios días seguidos", explicó. En su caso, por el embarazo, solo podía medicarse con Paracetamol, y una vez que pasaba el efecto de la pastilla le volvía la fiebre. "Y eso llega un momento que te pega el susto", comentó. "Obviamente que es una situación...".

Vila ya está recuperada y continúa con el embarazo en plenas condiciones. Espera a su primer bebé, una niña que se llamará Emma.