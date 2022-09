Mauro Icardi difundió un chat privado con Wanda Nara: "Sos re tóxica"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Wanda Nara y Mauro Icardi atraviesan una crisis de separación luego de que la modelo y empresaria anunciara la noticia en términos de "separación". Además, ella borró de su cuenta de Instagram las fotos junto al futbolista.

Ahora, Icardi se pronunció a través de unas picantes historias de Instagram que muestran una conversación reciente entre Wanda e Icardi. En el diálogo, ella le pregunta "dónde está" y le recrimina que en vez de "dormir con el nene" salió "por ahí". El deportista, en tanto, responde calificándola de "tóxica" y le reprocha: "¿Ahora me querés manejar la vida de separado también?”

“Cuando te la das de soltera, o decís serlo, pero sos re tóxica”, añadió el deportista.



"Sos mentiroso, de casado y de soltero”, replicó Wanda. “Somos iguales!”, contestó él.

La modelo insistió en conocer el paradero del jugador. Por la hora de la conversación, el diálogo se produjo pasadas las 2:00 de la madrugada.

“¿No me querés decir (dónde estás)? Ok, peor para vos”, escribió Nara. “¡Qué tóxica!”, reiteró Icardi. Pero Wanda volvió a escribir y expresó: “Porque sos un zorro. Me voy a dormir, no querés decirme donde estás, vos sabrás.”

Pero eso no fue el final. Nara le hizo luego una videollamada que el futbolista no atendió. "Tóxica nivel 1000. ¿En qué quedamos, gordi?”, escribió Icardi al compartir la captura de la videollamada perdida.

Wanda Nara y Mauro Icardi llevan ocho años juntos y son padres de Francesca e Isabella.

El año pasado, la pareja se sumió en una seria crisis luego de que trascendiera un affaire del futbolista con María Eugenia "China" Suárez, un caso conocido como el Wanda Gate. Aunque la botinera lo "perdonó", aseguran allegados que nunca superó lo que considera una "traición".