Mauricio Larriera sorprendió con sus dotes de canto y se animó a una de Marc Anthony

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de que se viralizara un video que muestra a Mauricio Larriera cantando en los festejos de Peñarol tras conquistar el campeonato uruguayo 2021, el director técnico fue invitado a entrevistado en El Polideportivo y confirmó su talento para el canto.

Sobre el final de la entrevista emitida el domingo, Nadia Fumero le preguntó sobre su fallido paso por Zíngaros. "¿Es verdad que te llamó Pinocho (Sosa) en ese momento?", preguntó la periodista. "Yo iba a los ensayos y había una canción que me gustó muchísimo, que se llama 'Montevideo', y cuando íbamos a ensayos me llama Pinocho y mostré mis dotes. Pero no podía porque con el fútbol era difícil", respondió.

Luego, Gerardo Pelusso le dio un micrófono y le pidió que cantara. "Estoy medio cortadito ahora", dijo enseguida para justificarse. "Fui perdiendo el registro de la voz", agregó mientras sonaba un fragmento de "Flor pálida", de Marc Anthony. "Esta canción la canté en Italia con todo el plantel, una noche que me habían premiado como mejor entrenador en la AUF. En el hotel había un karaoke y me puse a cantar 'Flor pálida' y 'Vivir mi vida'".

De inmediato, Pelusso le recordó la ocasión en que fue llevado al programa de Don Francisco para cantar. "Estaba en Estados Unidos y gané el concurso", reveló. "Eran cuatro mil dólares", agregó Pelusso.

Sobre el final de la entrevista, convencieron a Larriera de que cantara un fragmento de "Vivir mi vida". Al igual que el video que lo mostraba cantando en los festejos de Peñarol, el DT volvió a sorprender con su talento frente al micrófono.

Mirá el momento, a partir del minuto 53.20.