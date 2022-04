Martín Charquero habló del difícil comienzo de la relación con su mujer: "Valió la pena lo que sufrimos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Martín Charquero fue el invitado este fin de semana en Abran cancha (Del Sol FM y El Espectador), donde abordó su historia de vida, su trayectoria en el periodismo deportivo y un momento muy complicado de su carrera cuando fue cesado de Teledoce una vez que comenzó una relación con la periodista Magdalena Monteiro, quien también trabajaba en el canal.

Charquero confesó que Leo Sanguinetti que si bien evitaba hasta el momento hablar de los hechos ocurridos a comienzos de 2018, hoy lo considera una "etapa cerrada".

"Visto todo lo que pasamos, Magdalena, mis hijos, mi madre y yo, valió la pena todo. Valió la pena lo que sufrimos y lo podría definir como un escrache público desconociendo totalmente los hechos", dijo el periodista deportivo, actualmente en Tenfield, Punto penal (Canal 10), DirecTV y Sport 890.

"Tenemos una familia que la disfrutamos, tenemos una hija que es el orgullo nuestro", añadió en referencia a Guillermina, la niña de dos años que tienen con Monteiro. "Pongo en claro todo lo que sufrí con el escrache y perder una fuente laboral, como la perdió ella también, pero del otro lado tengo este presente y me parece que valió la pena sufrir todo lo que sufrimos para lo que estamos viviendo hoy en día", consideró.

Sobre las decisiones de Teledoce en aquel momento, dijo "no tener rencores". "La memoria me funciona y me va a seguir funcionando. Tengo claro todo lo que pasó y cómo actuaron algunas personas. Cómo actuaron algunas personas del gremio del canal, no conmigo porque en ese momento yo no era integrante, pero sí con mi señora. Tengo claro cómo actuaron otras personas que tenían cargos importantes. No es tener rencor porque me parece una etapa totalmente cerrada. Hoy en día, al recordar hoy en día lo que sufrimos, veo lo que tengo y es felicidad. Quiero ser positivo y decir:tuve la suerte de trabajar ahí para conocer a mi señora", enfatizó y agregó que hoy en día acude con frecuencia a las instalaciones de Teledoce porque allí funcionan los estudios de DirecTV.

Magdalena también participó de la entrevista en Abran cancha. La comunicadora envió un audio con un mensaje de agradecimiento. "Gracias por seguir caminando juntos y con tanto amor. Te conocí y te admiré como papá. Eso se multiplicó por mil cuando llegó Guille. Voy a tener grabada esa imagen de cuando nació y la tuviste en brazos", dijo y bromeó con la posibilidad de "tener otro".

Charquero abordó otros aspectos de su carrera. Consultado por el equipo del que era hincha en su infancia, aseguró: "Jamás negaría que en ni infancia fui hincha de un equipo (grande), nunca me pareció justo y respetuoso con los hinchas de un equipo menor disfrazarme de hincha de un equipo que no soy”.

De todos modos, se negó a decir el nombre del club. "El ambiente para el que trabajo no está preparado para concebir opiniones de alguien que fue hincha o no de su equipo. Capaz que en algún momento me nace decirlo, capaz que no.... Creo que hoy en día tenés más para perder que para ganar. Respeto a todos los que lo han dicho", dijo.