Marley anunció que volverá a ser padre: será una niña y ya adelantó su nombre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Mirko tendrá una hermana. Esta semana, Marley confirmó que volverá a ser padre, adelantó que será una niña y dijo el nombre que piensa ponerle. A su vez, reveló por qué la mujer que gestó a Mirko no volvió a ser el elegida para el proceso de vientre subrogado.



El conductor contó esos detalles en el programa Flor de equipo, donde anunció que ya inició el proceso. “Estamos en la etapa en la que ya hay embriones. En este momento están en la búsqueda de la madre subrogante ya que en esta oportunidad no será la misma que gestó a Mirko”, explicó.



Apenas le preguntaron el motivo, Marley explicó: “Ella tuvo dos hijos, después llegó Mirko, que nació tipo de emergencia, tres semanas antes, por un problema de presión de ella. Estaba en riesgo la vida de ella en ese momento, por eso Mirko nació antes y hace poco que estaba hablando con ella y me dice: ‘No vas a poder creer, quedé embarazada nuevamente, del mismo marido’”.



En otro fragmento de la entrevista, comentó que si bien no le brindó demasiados detalles sobre el proceso a Mirko, sí le preguntó si le gustaría tener compañía en casa. “Le pregunté si él quería tener un hermanito o hermanita y me dijo que sí. Él ve en la escuela que muchos tienen hermanitos, entonces le gusta la idea. Pero hasta ahí llegamos, no le quiero agregar información hasta que suceda”, dijo Marley.



En referencia al nombre que le pondrá a su hija, Marley adelantó que le gustaría que sea Milenka, y explicó que significa “mi pequeña” en ruso.