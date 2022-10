Escándalo con Cara Delevingne y Margot Robbie en Argentina: fotógrafo terminó en el hospital

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La actriz Margot Robbie y la modelo Cara Delevingne llegaron de visita a Buenos Aires, y su arribo ya está rodeado de polémica. Hay personas detenidas y un fotógrafo en el hospital.

El sábado a la noche la actriz y la modelo se encontraban cenando de incógnito en un restaurante ubicado en La Boca, y en el lugar se generó una situación que requirió la intervención de la policía. El fotógrafo Pedro Alberto Orquera, quien se encontraba cerca del restaurante Patagonia Sur, descubrió a las estrellas, y aprovechando que era el único testigo del momento, procedió a fotografiarlas.

Al darse cuenta de esto, las personas que acompañaban a las estrellas reaccionaron con violencia y golpearon al paparazzi, quien tuvo que ser trasladado al hospital donde fue operado por una fractura en su codo.

Según indica la denuncia policial, Jac Rhis Hopkins y Josei Mac Namara Callum, dos ingleses que acompañaban a Robbie y Delevingne, quisieron evitar que se difundieran las imágenes de ellas y, para esto, persiguieron y golpearon a Orquera, que terminó con una fractura expuesta de codo derecho y una herida sangrante en la cabeza.

"Anoche estaba haciendo una cobertura y descubrí que las mujeres estaban acá, así que fui", le contó Orquera al diario La Nación sobre lo que vivió el domingo pasada a la medianoche. "Después de sacar unas fotos sufrí la tremenda agresión de parte de la gente de seguridad, o los patovicas, porque no se cuál es el vínculo que tienen con ellas", agregó.

"Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardarla a ella y al material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó. A toda velocidad fui a parar al piso y menos mal que caí con el brazo y no con la cabeza. Fue tremenda la pérdida de sangre que tuve, me quedó el hueso al descubierto, me rompí todo el brazo y la cámara voló por el aire", relató el herido.

El representante legal de Orquera pidió que Hopkins y McNamara permanezcan detenidos, y que la Justicia cite a declarar a Robbie y Delevingne, no como testigos de los sucedido sino como imputadas, ya que según lo que dijo el fotógrafo argentino, fueron ellas las que les pidieron a sus amigos que lo persiguieran.

Robbie y Delevingne tenían planeado viajar el domingo al sur argentino para tomarse unos días de descanso, pero tuvieron que postergar sus planes por esta situación.

Se conocieron en el set de la película Escuadrón Suicida, en 2016, se hicieron amigas y desde entonces comparten, además de trabajos, sus vacaciones. Las actrices tenían decidido regresar a Inglaterra el lunes, pero a partir de la denuncia realizada todo dependerá de los tiempos de la Justicia vecina. Una de las alternativas es que los agresores no puedan salir del país, y habrá que ver qué hacen Margot Robbie y Cara Delevingne.