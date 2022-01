Marcelo Fernández criticó a parador de Punta del Este y desató la polémica en Twitter

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Marcelo Fernández quedó en el centro de la polémica en Twitter, por una anécdota de verano que compartió y que no solo se volvió viral, sino que le valió unas cuantas críticas desde este lunes.

El periodista, abogado y especialista en carnaval utilizó sus redes para contar una situación que le había tocado vivir en Punta del Este.

"Chelo" Fernández relató que un parador se había perdido "tremendos clientes", porque en pleno mediodía no le habían vendido una cerveza a un joven, argumentando que "abrían más tarde".

"Ese joven se molestó y les dijo a sus seis amigos extranjeros. Resolvieron no pisar ese parador en el resto de su estadía. Los jóvenes son de los que no preguntan los precios. A la barra del parador les recomiendo cambiar la actitud para no seguir perdiendo clientes. Tienen tremendo lugar pero no cuidan a la gente", manifestó.

La foto es del dron de uno de ellos. Va de regalo. — MARCELO FERNÁNDEZ (@CHELOFER61) January 3, 2022

Rápidamente, la publicación del integrante de Pasión de carnaval generó comentarios en Twitter. La mayoría de los usuarios le señaló que si un lugar está cerrado no tiene por qué atender clientes, y que estar en temporada no implica tener que trabajar las 24 horas.

Los ejemplos irónicos se acumularon, mientras que otros seguidores entendieron que su tuit era "una falta de respeto" y entendieron que su publicación era "aporofóbica", es decir, que demostraba tener fobia a personas en situación de pobreza.

Hola

Marcelo

Me parece totalmente una falta de respeto y aporofobico tu Twitt con las personas que trabajan en el parador.



El lugar vos mismo lo describis estaba

CERRADO. — Javier de Leon (@jjavierdeleon) January 3, 2022

Sus amigos extranjeros... Si fueran uruguayos a quien le importa ..aporofobico tu tweet de principio a fin y encima querés que les caigan a los empleados

... Buen verano para ti ... Narciso Marcelo Fernández — Florencia Barrios 🌱 (@Florbarviolet) January 3, 2022

Más cheto que Marcelo Fernández no se consigue, no? Encima aporofóbico. Ataca a los mozos que laburan de sol a sol. https://t.co/3ttBiSSmdf — Mihai (@Mihai11ovich) January 4, 2022

Otros usuarios consideraron que su tuit era "indigno", que estaba "fuera de lugar" y que le estaba "errando" o "pifiando" con el comentario. A algunas críticas sobre su planteo, Fernández respondió: "Pa mi que le conviene abrir un rato antes con la playa llena de gente en una temporada que tiene 15 días fuertes. Pero por algo no tengo parador en Portezuelo!!!".

El también abogado defendió su postura: "No pretendo que me atiendan cuando están cerrados. Solo me parece que deberían estar abiertos más tiempo en plena temporada. Porque es mejor para ellos, no para mí".

Entre los comentarios no faltaron los tuiteros que estuvieron de acuerdo con su planteo, aunque entendieron que quizás no había formulado la reflexión de la mejor manera.