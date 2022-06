Luciana González sobre su salida de "Algo contigo": "Quería seguir creciendo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luciana González fue entrevistada en Hacemos lo que podemos (Radio Universal) donde habló de la nueva etapa de su vida tras la salida de Algoc contigo. Se encuentra ensayando dos obras teatrales: No molestar, de próximo estreno en El Tinglado y el espectáculo infantil Alicia en el país de las maravillas.

Contó que dejó el programa de Canal 4 a iniciativa propia. "Quería seguir creciendo", dijo y añadió: "El canal no estaba con mucho deseo de incluirme en algo". Las partes acordaron entonces la salida.

Se declaró consumidora de televisión y dijo que le gustaba La máscara, Algo contigo y PH:Uruguay, entre otros formatos, aunque criticó a Polémica en el bar. "No me gusta. Por el debate de actualidad, por el formato antiguo, no me gusta. Respeto mucho el trabajo de los compañeros pero no es algo que yo consuma", dijo.