Lourdes Ferro le tiró las cartas a Tabárez y concluyó que "está muy prendido a algo"

Lourdes Ferro, astróloga y comunicadora, visitó este jueves Malos pensamientos (Azul FM) e hicieron una tirada de cartas en vivo en nombre del DT, Oscar Tabárez.

Las primeras cartas que salieron fueron "el diablo" y la "plata". Según Ferro, estas imágenes tienen que ver con "lo que me seduce y no me suelta. Salen cuando quiero estar siempre con una persona o siempre en un lugar", comentó.

"Tiene que ver con el sexo, la plata, la adicción. Como cuando estás muy prendido a algo", añadió. La tercera carta fue el 4 de bastos, que signitica la casa. "La casa puede ser el Complejo Celeste", comentó Petinatti. "Sí, puede ser", respondió Ferro.

Lourdes Ferro también hizo una tirada para la selección nacional y salió que los jugadores del signo de aries, leo o sagitario serán claves en el partido de este jueves ante Brasil. "Es una buena tirada", dijo sin aventurar resultados.