Lola M., la joven argentina que es tendencia por estafar a sus amigas por 25.000 dólares

Lola M., una joven porteña menor de edad, es la protagonista de una historia de estafa que se convirtió viral luego de que Yanina Latorre la revelara en los medios argentinos. La joven se ganó la confianza de su grupo de amigas en el coqueto barrio Belgrano de Buenos Aires y las estafó tomándole fotos a las tarjetas de crédito, tanto de las amigas como de familiares de ellas.

En total y de acuerdo a lo revelado por el diario Perfil, Lola usó unas 25 tarjetas de crédito diferentes y el monto total de la estafa sería de 25.000 dólares.

En redes se dieron a conocer audios, tanto de ella como de sus amigas refiriéndose a la estafa. Yanina Latorre, cuya hija es conocida de Lola M., fue quien reveló el caso en los medios.

Todo comenzó cuando los padres de algunas de las chicas estafadas empezaron a reprochar a sus hijas por gastos que consideraron excesivos, como entradas a un concierto por 600 dólares o una noche en un hotel cinco estrellas. Cuando las hijas dijeron que no habían efectuado tales gastos, comenzaron las sospechas.

Lola M. asumió las culpas. En uno de los audios que circulan por estas horas, asegura: “Me siento una mierda y no me estaría dando la cara para ir a decirte esto. Pero a tu tarjeta le saqué fotos y a la de tu hermana también. Las usé. Estoy muy arrepentida. No sé por qué lo hice. Sé que no vas a poder entender esto, ni yo lo entiendo. 'Tipo', nada va a justificarlo. Perdón, hoy estoy haciendo las cuentas de todo lo que les gasté a las chicas. 'Tipo', posta, tengo un problema enorme”, le dijo a una de sus amigas estafadas.

Por el momento, se desconoce si habrá una denuncia formal en contra de la chica o todo quedará en una anécdota.