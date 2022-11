Lindsay Lohan halla el camino de regreso con una comedia de Navidad para Netflix

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Si alguien se preguntaba en 2004, quien era la actriz con más potencial para convertirse en una estrella, un montón de gente decía Lindsay Lohan. Dieciocho años después una película de navidad con aspecto de telefilm y para Netflix, es lo más cerca que ha estado de la gloria en un montón de tiempo.

Contratada como modelo por la agencia Ford a los tres años, a los 12 se encargó de los dos papeles principales de Juego de gemelas, una película de Nancy Meyers que con el tiempo se volvió un clásico generacional. En lo siguientes años estuvo en otro éxito familiar (Un viernes de locos, donde intercambiaba cuerpo con Jamie Lee Curtis) y un clásico de las muchachas de mediados de la década de 2000, Chicas pesadas.

Un poco más olvidable es Herbie, a toda marcha, innecesaria remake de Cupido motorizado pero en 2006 trabajó con Robert Altman en Noches mágicas de radio, lo que hacía presagiar trabajos prestigiosos. Sacó, además, dos discos, abriendo un camino de estrella multiplataforma.

Y entonces la debacle, la hecatombe. Su conducta en el rodaje Georgia Rule, una de Garry Marshall con Jane Fonda, no fue todo lo protocolar que se espera de una estrella en ascenso.

Y así, su rostro empezó a aparecer más en las revistas especializadas en escándalos y sus ingresos y salidas de las clínicas de rehabilitación no ayudaron mucho a asegurarle trabajos. Se convirtió en un problema: sus desplantes se convirtieron en noticia en una crónica de The New York Times sobre sus actividades de diva durante el rodaje de The Canyons. Allí compartía elenco con la estrella porno, James Deen, en un ejercicio interesante y polémico del director Paul Schrader.

La película, un thriller erótico, que se estrenó en 2013, no está mal y aunque los críticos la lapidaron, muchos destacaron la actuación de Lohan. Ese mismo año hizo de sí misma junto a Charlie Sheen (otro que ha entendido el valor de la autoparodia) en la poco prestigiosa Scary Movie 5, no la más afortunada de la saga.

Desde entonces, Lohan ha sobrevivido porque no hay nada más atractivo para el gran público que una estrella buscando su lugar.. Siguió grabando discos, modelando y hasta involucrándose en documentales sobre su vida (uno de ellos producido por Oprah Winfrey) pero el anuncio de un acuerdo por varias películas con Netflix se presentó como la demorada buena noticia de un regreso.

La primera entrega de ese acuerdo con el gigante del streaming es Navidad de golpe una típica comedia de temporada, sana y confortable. Eso queda clara en la sinopsis oficial: “Días antes de Navidad, la consentida y recién comprometida heredera de un hotel (Lohan) sufre un accidente de esquí, pierde totalmente la memoria y termina al cuidado del apuesto dueño de una posada (Chord Overstreet) y su precoz hija”.

O sea no es el colmo de la originalidad pero lo mejor que tiene para ofrecer es recuperar a Lohan para la comedia familiar. La película cumple todos los requisitos para mostrar a una actriz comprometida, divertida y recuperando algo de su inocencia. Hay mucha nieve, un aspecto de película para televisión a la que Lohan hasta aporta una canción a la banda de sonido, su versión de “Jingle Bell Rock”, el villancico que ya cantaba en Chicas pesadas.

Lohan ya tiene anunciada la segunda película con Netflix (Irish Wish para estrenarse el año próximo) y es bueno verla en territorios así de amables. Bienvenida a casa.