Qué le pasó a Paula Chaves y por qué decidió tomarse un breve descanso de la televisión

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los últimos han sido días complejos para Paula Chaves. La modelo y comunicadora vivió un fuerte episodio el fin de semana, cuando conducía por la autopista Panamericana argentina cuando su hija Filipa comenzó a convulsionar, a causa de la fiebre que tenía.

Chaves fue asistida por un joven que circulaba en moto, y la ayudó a llegar al Sanatorio de la Trinidad de San Isidro; en el vehículo, la ex conductora de Bake Off también llevaba a Baltazar, otro de sus hijos, quien se sentía mal y a quien estaba trasladando a la asistencia.

"Ahora me doy cuenta que Nahuel agarró una calle a contramano, haciendo él de escudo, para que yo pueda ir atrás de su moto y pueda llegar a la clínica. Hicimos 100 metros a contramano", dijo Chaves cuando recibió a Nahuel en Cortá por Lozano, el programa en el que está como conductora temporal, ante la ausencia de la propia Verónica Lozano.

"En el momento eso no lo vi. Te vi la cara de desesperación a vos y es como ver a mi mamá. Fue lo primero que me salió", le dijo el joven. "Yo no sabía que eras vos", reconoció el chico.

Probablemente el episodio le pasó factura a Chaves, que ayer no pudo hacerse presente en el ciclo de Telefe y así lo hizo saber en sus redes. “Llamale ‘estresaso’. Llamale ‘te bajó todo’. Llamale ‘me agarré el virus y Oli y Balta’. Pero hoy me quedo en la cama”, escribió en su cuenta de Instagram. “Hoy no voy a poder ir a Cortá por Lozano”.

En otra historia escribió: “Cuando no soportás ni que te toquen… Te succionan. Te encargo el malestar físico y la lactancia”, junto a una foto en la que se puede ver que está amamantando a su pequeña.

Ante la preocupación de sus seguidores y su propio malestar, Chaves intentó descomprimir con humor y, siempre vía Instagram, se rió de cómo los medios de prensa titularon lo que le estaba ocurriendo. “Yo les quiero compartir mi día a día, como otras influencers, pero de todo pego titular”, se divirtió, cerrando el tema.