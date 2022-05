Laurita Fernández fue a ver a su ex Nicolás Cabré al teatro y aclaró rumor de reconciliación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Laurita Fernández fue noticia el fin de semana porque fue a ver a su exnovio Nicolás Cabré al teatro.

El domingo por la noche, la conductora fue a ver Me duele una mujer, obra que protagoniza Cabré junto a Mercedes Funes y Carlos Portaluppi en la calle Corrientes. Fue Fernández la que se encargó de hacer pública su salida, y además recomendó la comedia a sus seguidores de Instagram a través de una historia donde se ve el programa de la propuesta con la frase: "Hermosa, hermosa, hermosa".

Tras conocer la noticia, el equiop de Intrusos le preguntó cómo había quedado la relación tras la separación, a fines del año pasado. Es que su salida rápidamente disparó rumores de una nueva oportunidad al amor.

"Fuiste a ver a Nico al teatro el fin de semana y muchos especularon con una reconciliación", le comentaron a la conductora de Bienvenidos a bordo, quien respondió: "¿Por qué no iría a verlo? ¿Porque fuimos pareja? Todo lo contrario, nos llevamos muy bien".

"Es una obra que yo en su momento, compartiendo con él, la había leído, y la verdad es que me intrigaba ver cómo había quedado", explicó Fernández.

De esta forma, Fernández desmintió los rumores de problemas con Cabré por la casa que estaban construyendo cuando estaban juntos.

"Se había hablado de que después de la separación hubo problemas con la división de bienes", dijo el cronista, a lo que Fernández retrucó: "Nada que ver, nunca estuvo mal nuestra relación, nunca tuvimos inconvenientes".

Más allá de las palabras a Intrusos, Fernández dejó en claro que ir a ver la obra no significó más que eso. "Fui a ver a mi ex. Nunca podría ser su amiga. No fui al camarín, la devolución se las di en la sala", comentó a través de sus redes sociales.