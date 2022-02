Lali Espósito le pide disculpas a Messi por un video picante que compartió en Instagram

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las listas de “mejores amigos” de Instagram abren las puertas a mundos de mayor exclusividad, en los que se rompe aún más la barrera entre lo público y lo privado. Allí se juegan otros códigos distintos a los del resto de la red social y se elevan los grados de intimidad y confianza. Por eso, acceder a los contenidos que algunos famosos comparten con esos seguidores selectos es todo un tesoro... y ni que hablar si se trata de figuras como Lali Espósito.

Uno de los afortunados que forma parte de ese listado elegido por la cantante y actriz para conocerla más a fondo es nada más y nada menos que Lionel Messi.

“Me pasó algo tremendo, que para mi es un poco fuerte”, adelantó la diva antes de contar la anécdota que vivió con el astro del fútbol en una entrevista que brindó al programa El Hormiguero, de Antena 3, mientras se encuentra en España promocionando “Como tú”, la canción que lanzará este jueves y que completará la obra que iniciaron “Disciplina” y “Diva”.



Lali relató: “Tengo ‘mejores amigos’ porque tengo un humor ácido y a veces jodo con cosas que, entre 10 millones de personas, no quiero ofender a nadie ni que nadie diga ‘¿qué le pasa a esta loca?’, porque estoy un poco loca”.

Según narró la actriz de Sky Rojo, subió una historia “bizarra” bromeando con un amigo suyo y, al compartirla, notó que la había visto Messi. “Me dio un poco de cosa que Lio vea mi cara social, ahí con mis amigos, gritando. No iba en pedo, pero parece que voy en pedo todo el rato”, dijo entra risas, y develó el mensaje que le mandó al futbolista: “Te juro que no soy así todo el rato, te quiero”.

“Yo lo agregué porque dije: ‘¿Cómo no voy a tener en ‘mejores amigos’ a mi compatriota y número uno del mundo?’. Lio, si pensás que no estoy bien, tenés razón, pero no me dejes de seguir”, cerró.