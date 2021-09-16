La primera "noche de copas" de las famosas tras la reapertura de los boliches

Eliana Dide, Soledad Ramírez y Luciana González. Cecilia Machado, Luciana González y Anahí Lange. Soledad Ramírez y sus amigos Fiorella Ancheta, Gastón Freigedo, Gustavo Welker y Alejandra Gastón Freigedo, Rodrigo Pérez y Gustavo Welker.



La situación sanitaria en Uruguay ha permitido en el último mes el regreso de las pistas de baile y la extensión en el horario de pubs. Y con este nuevo panorama, la farándula local volvió a la movida nocturna.

Fue lo que ocurrió el miércoles pasado en la zona del Parque Rodó, donde varias caras conocidas de la televisión se reunieron por primera vez para brindar luego de meses sin coincidir en un boliche.

Luciana González, Anahí Lange, Soledad Ramírez, Eliana Dide, entre otras coincidieron en la inauguración del nuevo pub De Toque y Toque ubicado sobre 21 de setiembre.

Las comunicadoras asistieron al local junto a otras amigas y brindaron en el marco de un cóctel que incluyó mucha música y varias copas del trago spritz.