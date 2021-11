Kirk Douglas abusó sexualmente de Natalie Wood, asegura la hermana de la actriz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Una nueva acusación de abuso sexual sacude por estas horas al mundo del espectáculo. El señalado es Kirk Douglas, el galán que falleció en marzo del año pasado con 103 años, y padre del también actor Michael Dogulas.

Douglas habría abusado sexualmente de la actriz Natalie Wood, asegura la hermana de esta última, Lana Wood, en una autobiografía llamada Little Sister lanzada esta semana.

Según recoge la agencia de noticias The Associated Press, los hechos ocurrieron en 1955. Lana y su madre dejaron a Natalie (fallecida en 1981) en el hotel Chateau Marmont, donde iba a encontrarse con Douglas. Por entonces ella tenía 17 años y él, 39.



Tras la reunión, Natalie le habría dicho a Lana: "Él me lastimó Lana... Fue como una experiencia extracorporal. Estaba aterrada y confundida".



Según cuenta la hermana de la actriz, la madre le dijo en su momento que tenía que aguantarse, una declaración que debe tomarse en el contexto en el que habría sido dicha. También asegura haberle prometido a Natalie que nunca iba a contar lo ocurrido, pero agrega: "Sin nadie ya a quien proteger, estoy segura de que ella me perdonará por finalmente romper la promesa".

El rumor de este abuso sexual ha corrido por años, y de hecho en una biografía lanzada en 2020 —Natalie Wood: The Complete Biography, de Suzanne Finstad— se describe una violación que Wood sufrió de adolescente. El nombre del agresor no aparece, pero se lo presenta como "un ídolo" y "una poderosa estrella de películas, casado, que le llevaba más de 20 años", lo que calza con el perfil.



Wood falleció a los 43 años, en 1981, en un trágico accidente que ha quedado envuelto entre misterios y especulaciones.