Katy Perry se tomó con humor el video viral de la caída de su párpado y dio explicaciones

Esta semana se viralizó un video en TikTok donde se ve a la cantante Katy Perry durante uno de sus shows en Las Vegas, en el marco d euna residencia. En el clip se ve cómo, a la intérprete de "Firework", se le cae un párpado y debe levantarlo con la mano.

Si bien Perry ha hablado en repetidas ocasiones del problema que tiene en uno de sus ojos, lo ocurrido llamó la atención de los presentes en el concierto, y volvió tendencia mundial a la cantante.

Ahora fue la propia Katy Perry la que utilizó ese mismo video viral para explicar qué ocurrió.



En un video publicado en sus redes sociales, la artista de 38 años publicó el momento viral acompañado por la frase: "Cuando ves las nuevas fechas del PLAY 2023". De esta forma, Perry dio explicaciones pero con humor, y transformó un problema de salud en una promoción de su espectáculo, ya que el comentario refiere a la cantidad de trabajo que tendrá en sus próximos shows. El gesto de su ojo sería una manera de mostrar los tics que pueden aparecer por el exceso de estrés.

Además, y para despejar dudas, escribió un gracioso mensaje: "¡Doy la bienvenida a todos mis terraplanistas, a los que creen que el espacio no existe, a los que dicen que las aves no son reales y que el cielo no es azul, para que vengan a ver también mi falso truco de ojo de muñeca rota en la vida real en Las Vegas el próximo año!".

"La lista de canciones del programa es una divertida montaña rusa a través del carril de la memoria que se remonta a 2008, ¡una época en la que no estábamos todos congelados por la paranoia de nuestras propias cámaras de eco! Este espectáculo es una fiesta continua sobre cómo encontrar el amor incondicional y, extrañamente (para mí), nada político", agregó.