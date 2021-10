Karina "La Princesita" renunció a "La Academia" tras cruzarse con Yanina Latorre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El inicio de los "Homenajes" en La Academia de Showmatch comenzó con polémica. Las 13 parejas que siguen en el certamen tienen que rendir un tributo a diferentes artistas, y fue Karina "La Princesita" la encargada de abrir esta ronda con "El día que me quieras".

Al momento de las devoluciones, el jurado integrado por Ángel de Brito, Pampita, Guillermina Valdés, Jimena Barón y Hernán Piquín no quedó muy conforme con la performance de la joven. Se fue con 28 puntos.

Y como si ese bajo puntaje no fuera suficiente, la situación empeoró cuando Marcelo Tinelli la consultó a Yanina Latorre (quien estuvo para hablar de Wanda Nara, Mauro Icardi y los audios de Eugenia Suárez) para conocer su opinión acerca de lo que acababa de pasar en la pista.

"No te vas a enojar, que ya te veo enojadita", dijo Latorre, viendo la cara de la cantante. "El homenaje me pareció divino, cantaste hermoso, el aro me encantó, pero después no bailaste tan bien el tanguito", señaló.

"Ya que sabés tanto de tango, ¿me querés marcar algún error?", contestó enojada la cantante.

Karina La Princesita contra Yanina Latorre en "La Academia"

"Sí, miraste mucho al piso y en un momento te equivocaste. No discutas", le retrucó Latorre. Fue entonces que Karina le dijo con dureza: "Puedo discutir. Disfrutá tu minuto de fama, Yanina. Aplaudámosla. Gracias a Wanda", y pidió un aplauso del público.

Tras ese enfrentamiento, Ángel de Brito anunció a través de sus redes que Karina había renunciado a Showmatch. "Renunció @Kari_prince #LAM", reveló el conductor. "Karina se fue recaliente, diciendo que el jurado era una mierd*", también comentó Sebastián "Pampito" Perelló Aciar.