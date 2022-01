Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Karina Jelinek atraviesa uno de los momentos más complicados de su vida. La modelo argentina fue estafada y perdió 200.000 dólares de ahorros, con los que planificaba poder cumplir el sueño de ser madre.

Según reportan los medios argentinos, un hombre de su confianza le robó ese dinero y algunas joyas; eran los bienes con los que pensaba financiar la subrogación de vientre que ya tramitaba para tener a su primer hijo.

La abogada de la morocha, Ana Rosenfeld, confirmó al ciclo A la tarde de América: “Ella tenía un dinero ahorrado producto de tantos años de trabajo. Lamentablemente, le dio el dinero a una persona que, hoy por hoy, no se lo está devolviendo”.

Según detallaron en el programa, Jelinek tenía una relación de profunda confianza con este hombre, que era algo así como un padre postizo. Le dio los ahorros hace alrededor de un año, para que él se los guardara en una caja fuerte, pero cuando ella empezó a reclamarle los billetes, él terminó confesándole que no los tenía.

El señor, de iniciales J. L., le contó que había invertido la plata en un negocio al que le tenía mucha fe, pero que finalmente salió mal.

Como Jelinek y él habían firmado un acuerdo que dejaba constancia de la entrega de dinero y el compromiso establecido, de no recuperar todo, se iniciará una demanda judicial para solucionar el problema.