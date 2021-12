Julio Ríos durísimo contra el "Profe" Ortega: "No tiene palabra"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El nuevo cuerpo técnico de la selección uruguaya, con Diego Alonso a la cabeza, incluye la figura del preparador físico Óscar Ortega, que desempeña funciones en Atlético Madrid.

Pero la llegada del "profe" no tiene unanimidades en el periodismo deportivo local. Julio Ríos se expresó en duros términos respecto sobre el preparador que Uruguay compartirá con Atlético Madrid.

"Humanamente no tengo respeto por el profe Ortega. Podrá ser un profesional espectacular, pero no tiene palabra", dijo este miércoles en su programa Las voces del fútbol (Radio Nacional). "No lo conozco mucho personalmente pero establecimos un pacto y no lo cumplió. No tiene palabra. Conmigo no la tuvo", reiteró.

¿Qué pasó entre ellos? Al parecer las diferencias se remontan al año 2014 cuando Atlético Madrid hizo una gran campaña y llegó a la final de Champions League.

Casi todas las semanas, Ríos entrevista a Ortega para abordar el buen desempeño del equipo madrileño; las notas eran tan frecuentes que el mismo Ortega las catalogó como cábala para que continúe la buena racha del Atlético.

Finalmente, periodista y preparador físico hicieron un acuerdo al aire. "Si llegamos a la final de la Champions, Julio, te venís a verla", le dijo Ortega. El periodista respondió que él se costearía los pasajes y la estadía, entonces el preparador físico se comprometió a conseguir una entrada al estadio para su "periodista cábala".

Pero cuando Atlético ganó la semifinal y se encaminó a un duelo por la Copa con Real Madrid, Ortega no concretó su invitación ni otorgó más notas a Las voces del fútbol. A los productores de Ríos no les atendió más el teléfono.

Quizás el destino le jugó una mala pasada porque aquella final la ganó Real Madrid de forma increíble: empató en la hora y luego en el alargue aplastó a su rival por 4 a 1.