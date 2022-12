El jugado editorial de Alejandro Fantino: "A Uruguay lo sacaron del Mundial"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El periodista argentino Alejandro Fantino volvió a hacer un duro editorial en defensa de Uruguay. Luego de la eliminación de la "celeste" de Qatar 2022, el comunicador cargó contra la FIFA, al entender que emplea el VAR como "un arma de sicariato".

"Lo sacaron del Mundial. Me quedé helado", comentó Fantino en su programa radial Multiverso Fantino de Radio Neura de Argentina.

"Le cobraron un penal que no fue y eso que lo revisaron tres y cuatro veces. Además, no le pitaron otro a favor. Definitivamente lo sacaron del Mundial”, agregó.

Fantino opinó que la FIFA actúa "como una mafia real" y que emplea el videoarbitraje como "arma de sicariato". "Podés matar con una pistola, con veneno, pero es un arma de sicariato", dijo.

"Ya no depende de que hagas un gol o de un jugador. A nosotros (por Argentina) nos defiende el traste Messi. Es la tranquilidad de que tenemos un tipo que les vende, alguien que les sirve en una hipotética final", añadió.

Mirá el video (el editorial comienza en el minuto 13:00)

No es la primera vez que Fantino se pronuncia en contra de FIFA y a favor de Uruguay durante un Mundial. En Brasil 2014 se ganó la simpatía de los hinchas uruguayos luego de que condenara con firmeza la sanción de 9 partidos con la que se sancionó a Luis Suárez por la mordida a Chiellini.