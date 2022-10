Juana Viale se cortó el pelo en vivo y respondió a las críticas que recibió en redes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La semana pasada, varias artistas francesas se cortaron el pelo y subieron los videos a las redes sociales como un gesto de apoyo a las mujeres iraníes tras la muerte de Masha Amini. La actriz y comunicadora argentina Juana Viale se unió a la movida y publicó un video que no fue bien recibido por sus seguidores.



Este domingo ratificó su postura y volvió a cortarse el pelo; esta vez en Almorzando con Juana, el programa que conduce. "A veces las cosas hay que explicarlas porque la gente piensa mal. No importa cuánto una se corte el pelo. Por mucho menos a una chica le quitaron la vida, por no usar correctamente el velo. Y yo me puse a pensar, porque lo hice de una manera súper solidaria", explicó sobre las críticas que recibió en redes.



Tras señalar que se cortó el pelo para "visibilizar una situación que se da en un país en que hace cuatro décadas se usaba el estilo occidental", Juana comentó que "las mujeres iraníes comenzaron a manifestarse a raíz del asesinato de la joven Masha".



"Me llamó la atención que las mayores críticas que tuve fueron de las mujeres, lamentablemente. Cada vez que me decían algo, yo respondía: ‘Si te pareció mucho o poco, no importa, sumate a la causa; visibilicemos’", agregó la conductora, mientras la producción mostraba imágenes de las manifestaciones de las mujeres iraníes en las calles.



"Las mujeres que te critican, deben tener una ideología aliada al régimen de Irán. Si no, no se entiende", comentó Mercedes Ninci, una de las invitadas al programa. "Me llama mucho la atención y venero a todas las mujeres que están perdiendo la vida en las protestas, que te da piel de gallina, porque hay que plantarse contra un sistema", le respondió Juana.



"Deberíamos despertarnos. Y lo voy a volver a hacer. ¿Me traen una tijera?", le solicitó a la producción. Mientras se cortaba otro mechón de cabello, Viale apuntó: “No importa cuánto me corto. Es un gesto, es reivindicar. Es solo un mechoncito de pelo, pero es súper importante y tenemos que apoyarnos”, lo que provocó el aplauso de los asistentes.

Acto seguido, Ninci se sumó al acto. “Pasame la tijera, que yo también me lo corto”, expresó. Viale concluyó: "Tengo la piel de gallina, ante todas las mujeres iraníes que se plantan ante un sistema. Muchas perdieron la vida". Y cerró bajo la canción "Bella Ciao": "Es la que usan como símbolo de protesta. Las venero a todas".