Juan Carlos Scelza aclaró la foto en la que aparece con la camiseta de Nacional

Juan Carlos Scelza fue entrevistado por el ciclo "Copiloto de lujo", a cargo del periodista Richard Galeano. Durante la nota, el periodista deportivo habló de los 22 años de Fanáticos, su programa testimonial de VTV, su trayectoria en los medios y la salida de Oscar Tabárez.

"Yo no lo hubiese cambiado", dijo sobre el anterior DT de la selección. "No digo que Alonso esté mal. Tiene posibilidades. Ha demostrado conocimientos, tiene trayectoria, tiene futuro. No iba a contra el que viniera", añadió y aclaró que el "trauma" del cambio podría haberse sentido.

También criticó el manejo de la AUF, luego de que circulara el rumor de que el DT había sido cesado, semanas antes de que ello ocurriera. "Alguien se lo tiene que haber dicho y como periodista te jugás a lo que la fuente te dice", dijo sobre los periodistas que "adelantaron" el desenlace.

Consultado por Galeano sobre sus simpatías deportivas, dijo que forma parte de la "casta de uruguayos de Nacional o Peñarol", dijo, aunque aclaró que no diría de cuál. También añadió que perdió la pasión de hincha desde que abrazó profesionalmente el periodismo deportivo.

Además, aclaró que la foto de su juventud en la que aparece con la camiseta de Nacional y que fue viral, corresponde a su despedida de soltero, por lo que formaba parte de las bromas del momento. "A mí me casó el padre Popelka", contó.