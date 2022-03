Jorge Rial volvió de Miami y habló de su ex pareja: "Había que bancarla y yo la banqué"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El conductor argentino Jorge Rial regresó a Argentina luego de unos días en Miami, donde fue a trabajar y descansar junto a su hija Rocío. A su vuelta, un móvil de LAM lo esperaba para preguntarle por su expareja, Romina Pereiro. Como suele hacer, no se guardó nada.

"Fuiste uno de los pocos respetuosos y te quiero agradecer públicamente", le dijo al notero del programa de Ángel de Brito, limando las posibles asperezas entre ambos, y criticando de paso a los otros ciclos de chimentos, como Socios del espectáculo, el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich que especuló acerca de los motivos de la ruptura de la pareja.

La noticia de su separación se conoció el 3 de marzo, cuando Rial lo anunció en su programa radial Argenzuela. Según dijo el conductor, la crisis venía desde 2020.

Desde antes que se confirmara la ruptura, al exconductor de Intrusos lo vincularon con Alejandra Quevedo, periodista del canal C5N, donde Rial conduce desde este mes los sábados, Sobredosis de TV.

"En Miami me fue muy bien, me fui con Rocío, mi hija. La pasamos muy bien. Personalmente, me vino bien una cierta distancia de todo esto", dijo Rial al móvil de LAM.

"Con Romina, estamos muy bien, como dije desde el primer momento, somos familia. Ella ahora está en Disney con las nenas estamos en contacto todo el tiempo, nos mandamos fotos, hablamos...", comentó.

"Estamos bien. Ya pasó esa tormenta de cosas que se dijeron y que no eran verdad. Pero había que bancarla y yo la banqué: salí a comerme la marca y que la dejaran tranquila a ella. Ahora, está todo tranquilo", añadió.

Fiel a su estilo, Rial también habló de otros temas.

Cuando le preguntaron sobre la televisión, dijo: "No estoy viendo tanta televisión. Vi ´El hostel de los casi famosos´ (ironía sobre El hotel de los famosos, el reality que conduce Pampita en Canal 13). Les va bien… El reality es entretenido pero los que están adentro son malos".

También habló de la vuelta de Marcelo Tinelli a la televisión y le dio un consejo: "Tinelli va a volver en junio. Creo que si vuelve, tiene que volver renovado y sacarse de encima a todos los que tuvo hasta ahora. Tiene que salir con gente nueva de producción, de cámara, de todo. Hay que renovar. Lo hice yo, lo tiene que hacer por el bien de todos".

Cuando lo consultaron si extraña la conducción de su programa Intrusos, ahora a cargo de Flor de la Ve, Rial no tuvo dudas: "No extraño nada Intrusos, lo dejé hace 2 años ya. No extraño nada de lo que dejé atrás. No soy un tipo de agarrarme de los objetos. De la gente sí, pero no de los objetos", dijo, y aprovechó para enviarle un saludo a Marcela Tauro, con quien tuvo un fuerte cruce en redes sociales hace apenas un mes. "Le mando un beso a Tauro que el marido, creo, que tuvo un accidente. Más allá de cualquier diferencia, a ´la negra´ la quiero mucho", recordando a quien fuera su colega por varios años en Intrusos.