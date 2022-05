Rial, otra vez contra Susana: "Es uruguaya porque es una manera de evadir impuestos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La guerra entre Jorge Rial y Susana Giménez no da tregua. Luego de que la diva argentina revelara que planea tomar acciones legales "por mucha guita" contra el exconductor de Intrusos con el objetivo de "dejarlo en la calle por mala persona”, Rial disparó con dureza contra Giménez.

Durante la última emisión de Sobredosis de TV, el programa que conduce en el canal argentino C5N, el periodista le dedicó varios minutos a responder a las "amenazas" de la actriz de Piel de Judas.

"A mi la ideología de Susana no me importa. Todos sabemos de qué lado está. Esta bien y es respetable. Si me molesta ese concepto de país de mierda (en referencia a sus dicho sobre la realidad sociopolítica de Argentina) porque nos involucra a todos en ese concepto. Y no es así", comenzó el periodista con su descargo.



"Me molesta porque ella se hizo importante en este país, se ganó el cariño de la mayoría de la gente de este país e hizo toda la guita en este país", agregó, notoriamente molesto. "Hay un concepto de que los que van a vivir a Punta del Este, en su mayoría millonarios, son muy ratas porque no pagan una entrada. Ellos creen que por ser millonarios lo demás les tiene que venir de arriba. A los que van a hacer temporada en Uruguay no les va bien, más allá de que es un país de adopción", dijo para reafirmar que su idea de que el estreno de Piel de Judas en Punta del Este es arriesgado.



"Ella es uruguaya y lo dice con absoluta tranquilidad y alegría porque es una manera de evadir impuestos también. No quiere pagar el impuesto a la riqueza que pagaron otros que no tienen ni el 10 % de lo que tiene ella", disparó, sin filtros.



"Ahora me amenaza con un juicio. No tengo ningún problema, Susana. Vamos a Tribunales, no sé por qué, pero vamos. ¿Dónde va a ser el juicio, Susana? Va ser en este país de mierda (Argentina), en los tribunales de mierda, con la justicia de mierda, porque si este es un país de mierda, todo es una mierda", destacó.



"¿Va ser en Punta del Este, en Uruguay, en tu país de adopción? Donde no son una mierda como nosotros y son superiores a nosotros. ¿O en Miami?", lanzó con suma ironía.



"Susana se terminó transformando en una caricatura de ella misma, haciendo el gesto de 'fuck you' y hablando de la manera que habla", cerró.