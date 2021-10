Jimena Barón sobre Daniel Osvaldo, su hijo y "ShowMatch": "No hablo del papá de Momo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Esta semana se supo, o así lo reveló Ángel de Brito, que Daniel Osvaldo se había negado a que el hijo que tiene con Jimena Barón, Morrison, participara del nuevo ritmo de La Academia de ShowMatch.

Según el periodista, el influencer Lizardo Ponce, participante del concurso y amigo personal de Barón, había invitado a Morrison, también conocido como Momo, a acompañarlo en la pista. Para concretar necesitaba el "sí" de ambos padres del chico, pero el exfutbolista dijo que no.

“Se dio algo que por ahora no trascendió y que tiene que ver con Lizardo. Él quería bailar con Momo, el hijo de Jimena Barón, y para que baile un menor tiene que tener la autorización de los dos padres”, dijo De Brito.



Enseguida Mariana Brey, panelista de Los Ángeles de la mañana, preguntó si había sido Osvaldo el que se había negado. De Brito respondió, con un dejo de ironía: “¿Y a vos qué te parece?”.



Sin embargo, la cantante y actriz negó que se haya dado esta situación. “No es así lo que están diciendo, para nada. Lizardo se lo dijo un día en la casa en chiste. Es muy chiquitito”, declaró Barón a LAM, que acá va de tarde por La Tele. Filosa, agregó: “Yo no hablo del papá de Momo. Mi hijo ya está grande y es una decisión que tomé y no”.



Lizardo Ponce, por su lado, agregó en referencia a la ronda con niños que está en marcha en La Academia: “Fue un chiste que él también me siguió porque me dijo: 'Sos pésimo, yo también te puedo levantar', y yo le dije: ‘Algo tengo que conseguir’. Un buen puntaje de Jimena, porque era la única que me quedaba, pero ni siquiera eso”.