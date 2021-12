Jennifer Aniston describió los rumores de embarazo como "dolorosos y desagradables"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La actriz Jennifer Aniston decidió sincerarse sobre uno de los temas que más la ha afectado a lo largo sus años de carrera: los constantes rumores de embarazo, algo que describió como "dolorosos y desagradables".

En una entrevista con The Hollywood Reporter, publicación que puso en su portada a la actriz de 52 años en su última edición, la ex Friends habló sobre ese momento doloroso de su vida, cuando las especulaciones decían que había priorizado su carrera sobre el tener hijos y formar una familia con su entonces esposo, el también actor Brad Pitt, con quien estuvo casada de 2000 a 2005. Diez años más tarde, volvió a pasar por el altar con Justin Theroux, de quien se divorció en 2017, etapa en la que también se habló de un potencial bebé.

"La gente ciertamente proyecta sobre vos y todo eso, pero mi trabajo es decir: ‘Escuchá, te mostraré de lo que soy capaz y vos decidí si querés suscribirte’", dijo Aniston sobre cómo su vida privada opacaba su carrera. "Entonces desaparecés tanto como podés, te divertís, asumís estos papeles raros, no te importa nada, te divertís, te acordás de que tenés un grupo maravilloso de amigos y tu vida es bendecida y hacés lo mejor que podés".

"Solía tomarlo todo de manera muy personal: los rumores de embarazo y la suposición de: ‘Oh, ella eligió la carrera sobre los niños’", prosigiuó Aniston. "Es como... No tenés idea de lo que me pasa personalmente, médicamente, por qué no puedo... ¿puedo tener hijos? No saben nada, y fue realmente doloroso y desagradable", amplió en un su relato personal.

Jennifer Aniston en los Globos de Oro 2020. Foto: Reuters

Además, se preguntó a sí misma con sarcasmo: "¿Todavía voy a tener gemelos?", en clara alusión a la infinidad de tapas de publicaciones que especulaban sobre un embarazo. "¿Todavía voy a ser madre a los 52?", sumó Aniston, quien también hizo una distinción al aseverar que a sus colegas hombres no se les hacen las mismas preguntas que a las mujeres.

"Los hombres se pueden casar todas las veces que quieran, se pueden casar con mujeres jóvenes de veintitantos o treinta y tantos; a las mujeres no se nos permite. Es como si los medios les hubiesen dado las riendas a cualquiera sentado detrás de una computadora y les hubiesen dado el poder de ser un troll. No sé por qué hay tanta crueldad en nuestra sociedad. Las revistas del corazón lo hacían entonces, la gente corriente lo hace ahora", remarcó la actriz que saltó a la fama con Friends y que consolidó su prestigio televisivo en los últimos años con la serie de Apple TV+, The Morning Show, que le valió una nominación al Emmy y un premio del Sindicato de Actores.

"Friends: la reunión". Foto: Difusión

La reunión de "Friends": "El viaje en el tiempo fue duro"

En la misma entrevista con The Hollywood Reporter, Aniston recordó cómo fue el rodaje de la famosa reunión de Friends, que se estrenó el 29 de junio en la plataforma HBO Max, y reveló que tuvo que abandonar la filmación "en numerosas ocasiones" por cómo la transportaba a otras épocas.

Recordemos que la reunión de los protagonistas de la sitcom, Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer comenzaba con un ingreso de los protagonistas al estudio donde trabajaron durante tantos años, algo que los movilizó muchísimo.

"Llegabas ahí y pensabas: ‘Oh, claro, no tuve en cuenta qué era lo que me estaba pasando la última vez que estuve en este lugar’", explicó la actriz, quien se encontraba en una crisis con Pitt cuando Friends estaba terminando. "Pensar todo eso me tomó por sorpresa porque me preguntaba: ‘Hola pasado, ¿te acordás de mí? Te acordás cómo todo apestaba? Pensabas que tenías una vida en la que todo iba a ser hermoso pero luego atravesaste el momento más duro de tu vida’", reflexionó Aniston, sin querer dar más detalles sobre ese momento.

"El viaje en el tiempo fue duro, así que tuve que salir del set en determinadas situaciones, porque revolvió situaciones personales, expectativas que tenía y que cambiaron de forma, por así decirlo. Eso me descolocó, porque todos tenemos una idea para nuestro futuro y las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana, pero de todos modos es una bendición poder ver los altibajos de la vida. Si todo eso no me hubiera pasado, no sería la mujer que soy", concluyó.