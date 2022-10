Javier Máximo Goñi reveló su sueño político: "Me lo plantearon y quedó picando"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Javier Máximo Goñi, relator de Radio Oriental, reveló que tiene el sueño de ser "intendente de Rocha", el departamento del que es oriundo. Así lo reveló en entrevista con el medio local Entrelíneas.

"Tengo un gran sueño: ser Intendente de Rocha", declaró Goñi. "Hace un tiempo algunos amigos me lo plantearon,y sabes que quedó picando ,picando y alimenta el sueño", añadió el periodista deportivo.

Si bien el comunicador no expresó una sintonía partidaria, llamó a la unidad. "Yo respeto mucho las capacidades que hay que tener, pero me doy cuenta que se necesita alguien, no seré yo, alguien que tenga sueños, porque hay tanta gente vinculada a las cosas populares,al deporte, a la literatura, al canto popular, a las expresiones artisticas….Acá hay empresarios de primer nivel, es un departamento único, y creo que es fundamental, por más que el mundo esta dividido, creo que es fundamental figuras que puedan unir, que sean puente de comunicación serios ,que de alguna manera mitiguen esa política radicalizada de buenos o malos", comentó.

La semana pasada participó de una actividad en La Paloma, desde donde emitió el programa radial Hora 25.