La ironía de Carlos Mata por la prohibición del uso de La Pantera Rosa en la campaña de la LUC

La polémica en torno al uso de La Pantera Rosa en la campaña contra la LUC tomó rumbos inesperados. El programa Algo Contigo (Canal 4) informó sobre la intimación del estudio Metro-Goldwyn-Mayer a no utilizar al personaje sin los derechos correspondientes, y se desató al aire una insólita situación.

Es que mientras Luis Alberto Carballo y su equipo daban la noticia, el actor y cantante venezolano Carlos Mata esperaba para dar una entrevista al programa conectado a través de la plataforma Zoom, por lo que se enteró de toda la polémica. Fue así que, con ironía, no se quiso quedar afuera del tema del momento.

Cuando el conductor le preguntó cómo estaba, el artista no dudó en sentenciar que se sentía "más o menos". "Me dejó preocupado lo de La Pantera Rosa y el asunto ese", bromeó, y provocó las carcajadas de todo el elenco. "Esas cosas a mí me afectan mucho", cerró con sarcasmo.

Tras la chanza, la entrevista siguió por los carriles habituales y Mata repasó parte de su trayectoria y recordó sus visitas a Uruguay.