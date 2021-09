Internaron de urgencia a Mirtha Legrand por un problema coronario: conozca los detalles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En la tarde de este jueves, Mirtha Legrand debió ser trasladada de urgencia a la clínica bonaense Mater Deil. Según informa La Nación, a la diva argentina se le detectó una "pequeña arritmia" que derivó en una internación que, según los planes iniciales, la mantendrá en observación durante 48 horas.



La conductora de televisión se encuentra en buen estado de salud y de buen ánimo. El ingreso al centro de salud que queda a pocas cuadras de su domicilio, se hizo a través de la guardia y luego será alojada en la unidad coronaria donde se le hará un seguimiento continúo de los parámetros de salud.



"Mirtha Legrand no se sentía bien esta mañana, un médico la visitó en su casa, y decidió trasladarla al Mater Dei, para realizar estudios mas exhaustivos", informó el periodista Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.



“Se hizo un electrocardiograma donde se veían algunas alteraciones y por eso fue a la clínica. Está muy bien y sin dolor. Es solo un cuadro sospechoso y se lo observa por 48 horas. Parece algo muy sencillo, pero al tener en cuenta su edad, es que se decide hacerle un seguimiento más cercano”, explicaron fuentes médicas a La Nación, que buscaron llevar tranquilidad sobre la salud de la conductora que, semanas atrás, había vuelto a conducir sus clásicos programas.



En diálogo con el portal Teleshow, su amigo Héctor Vidal Rivas informó que a Mirtha “le están haciendo un chequeo general”, y desestimó las versiones de una eventual cirugía. “Esta en una habitación del sanatorio”, aclaró.



Cabe recordar que Legrand había regresado a la televisión hace un mes y dos días para ocupar su lugar al frente de la cena y el almuerzo cuando su nieta, Juana Viale, viajó a Francia para acompañar a su hija. Tras esas dos emisiones, la conductora tenía planeado retomar, al menos los almuerzos, cuando las temperaturas primaverales y de verano se instalen en Buenos Aires.



“Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, dijo en su discurso cuando abrió su programa.

“Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”, agregó la diva en su momento.