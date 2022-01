Intendencia de Cosse renovó el contrato de asesor a Gabriel Romano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El periodista Gabriel Romano continuará en funciones como asesor de la división información y comunicación de la Intendencia de Montevideo. Si bien el contrato original venció en diciembre, la administración de Carolina Cosse resolvió la renovación por tres meses.

El edil opositor Diego Rodríguez comentó la noticia con acidez. "Y como era de esperar, la IM le prorrogó por 3 meses el contrato a Gabriel Romano. Se ve que aún no terminó el informe sobre “el impacto del Ferrocarril Central”. Continúa a toda marcha la agencia de contratación de amigos de Cosse. Eso sí, con el dinero de todos", escribió en Twitter.

Además de Romano, otros cinco contratados por la misma división renovaron el vínculo.

Semanas atrás y luego de un pedido de informes del legislador departamental, la administración respondió que el ex Buscadores fue contratado para brindar asesoramiento "principalmente en la estrategia comunicacional del proyecto de línea férrea Ferrocarril Central, los impactos en la ciudad y en sus habitantes y las actividades de comunicación y difusión asociadas".

"No me consta que Romano haya hablado con los vecinos de Capurro sobre esto. Además, no informa nada. En Twitter solo se dedica a hacer política partidaria", declaró el edil en su momento.

El documento confirma que los ingresos de Romano por su asesoría corresponden al escalafón SIR 18: es decir, una remuneración de 150.000 pesos mensuales por 40 horas semanales de trabajo.