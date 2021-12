La inesperada revelación de Daniela Herrero: tuvo un romance con Abel Pintos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La cantante argentina Daniela Herrero fue la última invitada a Los Mammones, el ciclo de América que en Uruguay emite Canal 4.

La artista detrás de éxitos como "Solo tus canciones" habló de distintos momentos de su historia personal, como la maternidad que transita actualmente o el bullying que le tocó vivir años atrás.

En un monento, durante una sección de preguntas y respuestas llamada "Las 21 de las 21", el conductor Jey Mammon le preguntó a la cantante si había "estado" con algún famoso o famosa sin que la mayoría de la gente se hubiera enterado. Antes de decir que sí, Herrero lanzó un "¡Uhh!" que desconcertó a los presentes.

Así, la morocha dio a entender que su viejo romance había sido con una figura de alto perfil, pero prefirió no decir nada. "No voy a contar, ni en pedo", dijo, tajante.



Sin embargo, ante las risas y las interrogantes de los panelistas, sorprendió a todos al decir que iba a contar la verdad porque ya había pasado mucho tiempo. "Ah, lo voy a decir, ¿por qué no? Lo voy a decir", dijo y soltó el nombre: "Con Abel. Abel Pintos", descolocando a todo el equipo.



La conversación siguió su rumbo y no hubo más averiguaciones respecto a cómo fue ese vínculo o en qué momento histórico se dio. Cabe recordar que los aristas comparten generación (ella tiene 36 años, él 37) y saltaron a la fama en una misma época. El disco debut de Herrero se convirtió en éxito inmediato en 2001, un tiempo en el que Pintos ya recorría los festivales de folclore y deslumbraba con su voz.



"Salí a la cancha en un momento en donde La Sole, Abel Pintos y otros artistas jovencitos se mandaban con todo. Creo que nuestra generación es así. Mandada con todo", decía Herrero en 2017 a La Nación.



Pintos todavía no se ha referido a semejante revelación. ¿Lo hará?