"Impotencia"; relator de básquetbol denuncia robo en pleno partido

El relator deportivo Juan Esmoris, de Radio El Espectador, denunció en redes sociales el robo de su cellar en manos de un oportunista mientras relataba este jueves el partido Peñarol - Capitol.



Impotencia. Me robaron el celular en el partido de @BasketCAPuy y @CSCapitol mientras estaba relatando el partido, sí, mientras trabajaba. Al menospreciar nuestras condiciones de laburo, y estar en plena tribuna de Peñarol, me lo afanaron. Que bronca...", escribió Esmoris.

También criticó las condiciones de trabajo para los periodistas. El partido se jugó en la cancha de Larre Borges.

"Que bronca que me roben, que bronca no poder hacer mi laburo en paz, que bronca por perder un teléfono recién empezaba a pagar. Pero sobre todo, que bronca por saber que nadie va a hacer nada con esto. Que solo me jodo, compro otro teléfono, y ya está. Problema resuelto. Más de uno pensará que yo cometí el error por "regalarme" por tenerlo a mi lado en vez del bolsillo, nos los culpo, hasta yo lo hice. Pero no es así, no debe ser así, me duele que sea así. Hoy me tocó a mi, mañana a otro", añadió Esmoris para concluir: "Amo el basquetbol y amo mi profesión, pero estas cosas te sacan las ganas"..



En un tuit siguiente, Esmoris agradeció a las autoridades de Larre Borges que se pusieron disposición las cámaras del recinto para dar con el responsable.