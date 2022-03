Ignacio Álvarez tras referéndum: "El FA vuelve a sufrir un revolcón por agitar cucos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este domingo se realizó el referéndum para que los ciudadanos uruguayos decidieran si querían derogar o mantener los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC). Anoche, y con el 100% de los circuitos escrutados, el "SÍ" obtuvo 48,82% de los votos, mientras que el "NO" 49,86%.



Luego de que se conociera el resultado del sufragio, Ignacio Álvarez publicó una serie de tuits, donde analizó lo sucedido. "Es una buena noticia para el gobierno que a más de dos años de las elecciones, con pandemia e inflación incluidas, su ley madre haya sido ratificada por el pueblo. Pero a mí me alegra que la campaña de mentiras no haya triunfado. Ojalá el FA tome nota de que esa política no paga", comenzó el conductor del ciclo radial La pecera (Azul FM).



"El FA dice que a partir de esta ajustada victoria el gobierno debería oír el sentir de casi medio país. Pero no solo el FA no lo hizo en sus 15 años en el poder, sino que además esas dos mitades tienen grandes diferencias, y aunque sea por un voto, el pueblo volvió a elegir a una", agregó.



"Así como en las elecciones el Uruguay eligió un cambio, hoy le renueva la confianza al gobierno porque entiende que está haciendo bien las cosas a pesar de la pandemia y de los aumentos. Y el FA vuelve a sufrir un revolcón por agitar cucos, alejándose del pueblo que tanto invoca", escribió unos minutos después en su cuenta de Twitter.



Finalmente, publicó un mensaje con una alta carga irónica: "¿Por qué más de medio país vuelve a votar al gobierno neoliberal y excluyente de la coalición multicolor? A) Porque son idiotas. B) Porque son masoquistas. C) Porque más de medio pueblo es cajetilla de derecha. D) Porque tenés un balde en la cabeza".