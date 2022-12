Humberto De Vargas sobre su situación económica: "Estoy viviendo del seguro de paro"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Humberto De Vargas vuelve a los escenarios con el espectáculo Dirán de mí, que se presenta este viernes en El sitio, espacio cultural, donde hará un repaso en clave musical y de actuación sobre su vida y "sus macanas de los últimos años", según adelantó el comunicador este miércoles en Viva la tarde (Radio Sarandí)

De Vargas se mostró crítico con la decisión de Canal 10 de desvincularlo en agosto pasado. "El despido de Canal 10 vino a raíz del suceso de la espirometría positiva. Que yo sepa, no conozco a nadie que hayan despedido por una espirometría, a menos que el positivo les diera mientras trabajaban, que no es caso", aseguró.

Se refirió a la depresión, la adicción al alcohol que está tratando y el proceso judicial que no ha terminado. "Todavía estoy en líos a nivel de mi ex familia porque ya no la tengo.... Yo no pude superar mi separación, no pude superar la pérdida de mi pareja y luego la pérdida de mis dos hijos, Facundo y Sofía, con quienes no tengo diálogo desde que se fueron de mi casa", dijo en referencia al divorcio con su ex Rosy Alhadeff en 2020.

Luego el conductor volvió a cargar contra Saeta. "Todo esto generó una situación que, primero en el canal, creí que era de acompañamiento. Después me di cuenta de que no. Hoy la conclusión que saco es que el canal encontró una buena oportunidad para sacarse un sueldo altísimo de encima", aseguró.

Sobre su situación económica, añadió: "En este momento estoy viviendo del seguro de paro que felizmente puedo hacer uso de él por un año. El seguro de paro está topeado y hay una diferencia abismal, de 1 a 10, entre lo que yo ganaba en el mes de agosto cuando fui despedido y lo que percibo ahora".

En Dirán de mí, De Vargas hará referencia a los episodios del último año en clave de humor y sin justificaciones. "Lo que no va a encontrar la gente es al Humberto que se quiere justificar. Simplemente voy a hablar de problemas personales que me animo a exponer sobre el escenario porque tengo la coraza de decir que estoy actuando", dijo y ejemplificó con un capítulo que le dedicará al alcohol y la influencia que tuvo en su vida.

"Fui criado entre tangos y rancheras mexicanas y prácticamente que me indujeron que determinado tipo de penas se curan con el alcohol", contó y adelantó que actuará una borrachera, "dándole por la cabeza a quienes dijeron que mi caída en la seccional 14 estaba sobreactuada".