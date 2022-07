Ni homo ni hetero, Patricia Wolf definió su condición sexual

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Patricia Wolf fue la invitada a la entrevista de Malos pensamientos, donde habló de su carrera y su noviazgo con el empresario Nacho Conti. Luego de recordar una broma sobre las manos de "torta" (uñas cortas y dedos largos) de la modelo y conductora, ella abordó su condición sexual.

"¿Me mostrás las uñas? ¿Te la estás dejando crecer?", le preguntó Orlando Petinatti en referencia a su relación actual con un hombre. "Nunca van a estar más largas que esto", respondió entonces Wolf. Exhibió unas uñas con algo de crecimiento pero no largas.

Luego se definió como "bisexual" o más bien "pansexual", aunque recnoció no tener muy claras las diferencias. Con Petinatti las aclararon recurriendo a una definición de Internet. La pansexualidad reconoce que hay más de dos géneros", leyó entonces Petinatti. "A vos te gustan las mujeres y los hombres. Al pansexual le gustan los trans, también", complementó.



"Yo me puedo enamorar de una persona trans también", acotó Wolf. "Nunca me sentí atraída por una persona trans pero no lo sé... El día de mañana me puede pasar", agregó.



"Yo me puedo enamorar de una persona trans, asi que soy pansexual" confiesa Patricia Wolf en #LaEntrevista en #MalosPensamientos pic.twitter.com/wqrCAhYZnk — Orlando Petinatti (@OPetinatti) July 4, 2022