Hincha de Nacional molesta con Tenfield luego de que la enfocaran en la tribuna

Nacional perdió en el Parque Central en la vuelta del público a las canchas. El partido ante Progreso no solo fue derrota sino que los tricolores perdieron la oportunidad de ponerse a tiro con un penal errado por Gonzalo Bergessio.

Para ilustrar la frustración tricolor, la transmisión de Tenfield solía mostrar los rostros de los hinchas. En al menos dos ocasiones, enfocaron a Micaela, una joven hincha de Nacional que no ocultó su desazón en el penal fallado. La tomaron las cámaras mientras se paraba y se llevaba las manos a la cabeza.

Finalizado el partido, Micaela compartió las imágenes en las que aparecía en su cuenta de Twitter pero Tenfield denunció el video aludiendo los derechos de autor. La medida no le causó gracia a la joven.

"Tenfield me denunció el video donde me enfocan, manga de atrevidos. Los voy a denunciar yo a ustedes", escribió Micaela en la red social Twitter.

Luego comentó que su rostro suele salir en las transmisiones de Nacional.

"Yo juro por mi vieja que es lo más sagrado que no conozco a nadie de tenfield.. no sé porque todos los partidos salgo. Tanto así es que me denunciaron el video donde me enfocan! Atrevidos"