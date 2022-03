La hija de Laport contó su experiencia con Gianola: "Hacía cosas que no tenía que hacer"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los testimonios contra Fabián Gianola no paran de aparecer. El actor argentino fue procesado por abuso sexual y la causa en su contra sigue, mientras otras famosas cuentan lo que vivieron junto a él.

Ahora le llegó el turno a Jazmín Laport, la hija de Osvaldo Laport, que es cantante y artista. Entrevistada por el programa que conduce Juan Etchegoyen para Radio Mitre de Argentina, reveló las malas experiencias que vivió cuando compartieron elenco en la obra Burlesque, y aseguró que no volvería a trabajar con él a futuro.

"Yo no tuve ninguna cuestión de esta magnitud", aclaró Jazmín en referencias a las situaciones de violencia sexual. "Sí quizás lo que nos sucedió con Fabián es que somos dos personas con valores distintos y no logramos congeniar muy bien. Pero en lo que respecta al trabajo, íbamos, trabajábamos y salíamos. Pero no es una persona con la que elegiría volver a trabajar", admitió.

Ante la insistencia del periodista, la joven continuó: "Yo tengo una personalidad muy power y no me como ni media, hablando mal y pronto, y quizás había cosas que yo no estaba de acuerdo o no me parecían justas o me parecía que no iban conmigo. Pero en ningún momento te estoy hablando de zarparse o que suceda algo conmigo particularmente. Pero sí sucedían cosas que él con tanta trayectoria y tantos años de carrera, me parece que no tenían que suceder respecto a estar arriba del escenario y hacer cosas que no tenía que hacer. Pero no estamos hablando de nada a mayores, porque si no el señor Laport y la señora (Viviana) Saez hubieran puesto el grito en el cielo".

Cuando el periodista quiso saber si ese tipo de situaciones a las que refería tenían que ver con, por ejemplo, malos tratos, ella manifestó: "Me parece que es un señor que pertenece a una generación y a una escuela y a una forma de interpretar la actuación que ya fue, quey ya está. Hemos tenido nuestras diferencias en que yo me he quedado en el escenario plantada en vivo, digamos, esperando a que venga, y nada. Cosas que pasaban en los elencos en reiteradas veces y me tuve que poner firme porque estaba perjudicando a mi trabajo, y a mi cuando se me chifla el moño no me importa si hay 200 personas mirándome o lo que sea".

"Tuve que ir a plantearle que por favor hiciera bien su trabajo, y abajo del escenario no congeniamos porque no tenemos los mismos valores y las mismas formas de tratar. Estoy tratando de ser sincera pero también ubicada porque está pasando una situación muy sensible", explicó Jazmín que quiso manejarse por respeto a los hijos de Gianola, con quienes comparte generación.

Jazmín Laport contó en su momento que había hablado de esto con sus padres, Laport y Saez. "Es más fácil hacer las cosas mal y hay gente que necesita que se la ubique en la palmera", dijo. "Pero con 26 años uno no puede esperar que mamá y papá le vayan solucionando las cosas por la vida. Así que nada, lo solucioné en el momento".