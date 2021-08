Habló una testigo de la histórica pelea entre Pampita e Isabel Macedo en Punta del Este: "Lo quise evitar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este sábado, los invitados a PH, Podemos hablar fueron la actriz Andrea Pietra, el cantante urbano del momento L-Gante, la actriz Sabrina Garciarena, y los periodistas Claudio Rigoli y Agustina Casanova. Como cada programa, los invitados se animaron a avanzar al “punto de encuentro” y abrieron su corazón, revelando anécdotas de su pasado y parte de su intimidad.



“Avancen al punto de encuentro los que alguna vez se pasaron de copas”, lanzó Andy Kusnetzoff mientras todos los invitados daban un paso adelante. Tras contar sus anécdotas, llegó el turno de Sabrina Garciarena, que recordó cuando su esposo Germán Paoloski le organizó una fiesta sorpresa por su cumpleaños. “Llegó y me puse tan nerviosa con la situación que arranqué con vino. Yo no soy de tomar tanto, nunca me desmayé, pero estaba muy mareada. A las semanas me entero que estaba súper embarazada. Esa fiesta fue tremenda porque todo el mundo estaba como muy emocionado y terminó roto”, contó la actriz, entre risas.

Sin embargo, su discurso fue interrumpido por Kusnetzoff para hacer una pregunta filosa: “¿Ustedes fueron testigos de un momento histórico, como fue la pelea de Pampita y Macedo?”, disparó, en referencia al enfrentamiento que la modelo y la actriz protagonizaron durante una fiesta de año nuevo, en 2010. Lejos de no querer hablar del tema, Garciarena no sólo confirmó la información, sino que hasta dio detalles de lo sucedido. “Estábamos en la casa de un amigo en común, habíamos ido a vacacionar una semana y media. Yo soy la persona que quiso evitar esa pelea y nadie me escuchó. Me daba cuenta de la situación incómoda, de que algo iba a pasar”, recordó.

Amiga de Ardohain y Vicuña, la actriz advirtió que fue la primera en darse cuenta que si las dos mujeres se encontraban, algo malo iba a suceder: “Uno se pone en el lugar y fue fuerte. Pero bueno, son esas cosas que no se pueden evitar. Yo creo que fui la primera que sintió que podía pasar y nadie me escuchó, pero bueno... Aparte los quiero mucho a los dos, a Caro y a Benja”, aclaró.

Ante sus dichos, Agustina Casanova aseguró que ella también se agarró a trompadas por un hombre. “Yo también me agarré de los pelos en una discoteca, fue por un chico. Ella se terminó casando y teniendo hijos con él, pero primero era mío”, contó mientras advirtió que tenían 16 años y “la historia ya prescribió”.

La pelea entre Ardohain y Macedo se produjo en una fiesta de fin de año en Punta del Este, en 2010. Gabriel Olivieri, amigo de la modelo, reconstruyó el episodio en TV Nostra, en mayo pasado. “Pampita pelea por lo suyo. Lo de Macedo…”, empezó a relatar, mientras que Jorge Rial acotó: “Es brava. ¡La cag… a palos!”.



“La gente que estuvo ahí cuenta que se descalzó, tiró las sandalias, saltó los sillones porque no llegaba por el caminito normal, la arrastró a la puerta y la agarró de las crenchas”, detalló Olivieri, dejando en claro que la pelea no fue un invento, sino que partió de un rencor genuino de la conductora de Pampita Online.



Ángeles Balbiani, muy amiga de la conductora de Pampita Online, también confirmó el enfrentamiento hace algunos meses, durante una entrevista en Los ángeles de la mañana. “Sí, se pelearon en Tequila”, dijo la panelista. Tras su respuesta, Ángel De Brito quiso conocer más detalles y confirmar si ella había estado al tanto de la supuesta infidelidad de Vicuña a Pampita. “Lo de las piñas lo conté yo, ¿pero había pasado algo [entre Macedo y Vicuña] o era un fantasma que tenía Pampita?”, inquirió el conductor. Y, asintiendo con la cabeza en torno afirmativo, Balbiani concluyó: “Fantasma no había”.