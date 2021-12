Habló Laura Taboada: ¿cómo llegó a cantar "La cobra" en la Fiesta de las Aparcerías?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El viernes pasado se lanzó la Fiesta de las Aparcerías 2021, con una conferencia de prensa que cerró con la presentación de la cantante Laura Taboada, que sobre una pista interpretó "La cobra", de Jimena Barón.

Su actuación no demoró en hacerse viral en redes sociales, sobre todo por el desconcierto que generó que en un evento de corte tradicional y muy asociado al interior del país, se eligiera cerrar con un tema pop de actualidad pero sobre todo, argentino.

Pasado el momento de viralidad, Taboada habló sobre lo que le tocó vivir en los últimos días y explicó cómo llegó a cantar "La cobra" en la Fiesta de las Aparcerías de este año. Lo hizo el martes, en diálogo con el programa radial Viva la tarde de Sarandí 690 AM.



Allí, la cantante explicó que había sido contratada para participar de "una fiesta privada del Roosevelt" por parte de un integrante de Aparcerías. Dijo no saber que se trataba de una conferencia de prensa y aseguró que se vio muy sorprendida cuando llegó al lugar y se encontró con la prensa y las cámaras de los canales de televisión.



"Me habían visto en otros lugares donde a la gente le encantó", contó Taboada. "Yo soy cumbia porque interpreto, hago mucho acting, soy muy alegre, transmito esa alegría. Necesitaban una artista y yo les dije 'yo no soy artista aún', en una bien, porque siento que me falta".

"Me dijeron que era una reunión de Aparcerías (...) No tenía idea, nunca estuve en esos lugares, soy del interior y estoy fuera de todo; no escucho radio, solamente escucho temas por YouTube", relató.



Según dijo, había llevado un pendrive con diferentes músicas que hacen a su repertorio, y la persona que la contrató le pidió que cantara "La cobra". "Yo lo hice sanamente, no me esperaba todo esto", dijo. Aseguró que cantó "como temblando", que la asustó la situación y señaló: "Si seré inocente que dije: 'se puede hacer palmas'".



Taboada insistió: "Lo que puedo aclarar es que fue la gente de Aparcerías que me pidió 'La cobra'". Y contó que tras la viralización de las imágenes quedó "shockeada" y la pasó mal, por lo que necesitó distanciarse de los hechos para poder salir a hablar de lo vivido.