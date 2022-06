Guillermo Ramis reapareció en televisión tras superar un ACV: "Me sacaron un coágulo de dos centímetros"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Con motivo del inicio del invierno, el meteorólogo Guillermo Ramis asistió al programa Algo Contigo (Canal 4) donde se explayó sobre la difícil situación que atravesó en enero, cuando sufrió un delicado ACV.

Consultado por el conductor Luis Alberto Carballo, el invitado recordó que el día que el episodio tuvo lugar una tarde apenas se acostó a dormir la siesta: "Me sentí raro, no podía hablar demasiado. Llamé a mi esposa y ella se comunicó con la coronaria móvil. Me atendieron enseguida. Me bajaron en una frazada y perdí el conocimiento".

"Cuando me desperté me estaban haciendo la angioplastia para sacarme el coágulo, que era de dos centímetros. Estuve casi una semana en el CTI", continuó. Según Ramis, el médico que lo atendió le confesó que quienes sufren un ACV como el suyo "normalmente quedan en coma o se mueren".

El meteorólogo agregó que no se asustó en el momento sino después de la recuperación. "Me daba miedo que me volviera a dar y morirme solo", confesó. En cuanto a las secuelas, Ramis contó que todavía sufre alguna mínima dificultad para el habla y para recordar los nombres en algunas ocasiones.

Ramis sufrió un complejo ACV a fines de enero, y dos meses después se reintegró a su trabajo en Radio Sarandí, donde se sigue luciendo en sus columnas sobre el estado del tiempo.