El Gucci se refirió a los duros momentos que vivió: "El perro me salvó la vida"

Gustavo "Gucci" Serafini fue el invitado a "Charlando con Julio Rìos", el ciclo de entrevistas del periodista deportivo en su canal de You Tube. Pero no el músico no acudiò solo, sino en compañìa de su inseparable amigo: Niko, un perro pitmonster.

"El perro me salvó la vida", contó Gucci en referencia a los duros momentos que vivió el año pasado, cuando se separó de su novia Florencia Quinley y por la pandemia se paralizó su actividad laboral.

"Cuando arrancó la pandemia, no solo me quedé sin trabajo, se me trancó la mente. Y justo me separo. Tuve una falta de contención terrible. Nico González me regaló el perro y por el contexto tuve un apego muy fuerte con él", contó el músico.

Gucci también reveló el difícil momento que vivió cuando Niko casi se ahoga en su piscina. "Fue el peor día de la pandemia", dijo.

"Necesito la interacción con la gente. Los que trabajamos de la gente, del público, de los medios... Por más que yo cobre 120 palos un show, más allá de la plata, necesito de las palmas, del público", aseguró.

El músico se refirió luego al proceso de adelgazamiento por el que bajó unos 80 kilos. "Ahora estoy con 22 kilos de más", contó. "Estoy de nuevo en tratamiento. Me sumo a los grupos on line porque lamentablemente solo no se puede", añadió.

"Entendí que esto es una enfermedad", aseguró. "Antes no me miraba gordo. Te mirás en el espejo y te ves a los ojos... La grasa te llega hasta el cerebro. No te ves gordo", agregó.

Contó que la adicción a la comida es "peor que la pasta base". "Porque vos comer tenés que comer todos los días. La obesidad es una enfermedad gravísima", consideró.