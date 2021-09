"El Gucci" dejaría demanda de U$S 330.000 si Martínez, Goyeneche y Di Candia se disculpan 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ya pasaron dos años desde que el cantante Gustavo "Gucci" Serafini sorprendiera al demandar por 330 mil dólares al exintendente de Montevideo y excandidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, el entonces intendente Christian Di Candia y la entonces directora de Desarrollo Social de la Intendencia de Montevideo, Fabiana Goyeneche por "daño moral, daño a la imagen y lucro cesante".



En una entrevista para el ciclo Copiloto de lujo, realizada en marzo, el músico dijo: "Me tengo fe de que voy a ganar. Las cosas pasaron de una sola manera". Su reclamo asegura que todo inició luego de que los dirigentes del Frente Amplio especularan con las denuncias de acoso que el cantante recibió en redes sociales pero que no fueron formalizadas.



Serafini pidió a los involucrados que se retractaran y pidieran disculpas, algo que no sucedió. "En realidad es un número que no tengo ni idea. Lo dejé en manos de los abogados", dijo sobre los 330 mil dólares que reclama.



Ahora volvió referirse al asunto, pero en esta ocasión se mostró proclive a llegar a un acuerdo con los exjerarcas de la comuna capitalina. Entrevistado por el programa Hacemos lo que podemos (Radio Universal), el Gucci sostuvo que si Martínez, Di Candia y Goyeneche piden disculpas deja sin efecto el juicio, si es que legalmente puede.

"A mí lo único que me interesa de esto, y capaz que mis abogados me matan por decirlo, es que se disculpen. Con lo que me hace falta la plata en este momento igual no me interesa", expresó.



El cantante aseguró que para él "vale mucho más limpiar la imagen de las estupideces que dijeron". "Yo tuve diez instancias donde pedí: 'Retractate, te equivocaste, retractate, dijiste cosas que no tenías que decir, me ensuciaste y sabés que me ensuciaste, entonces pedí disculpas", expresó.



"A mi lo único que me interesa es limpiar mi imagen, aunque el daño está hecho, pero para mí es importantísimo porque siento que hay gente que va a seguir diciendo esa estupidez sin argumentos y sin nada", indicó.

Por otra parte, adelantó que el 30 de setiembre tendrá la audiencia de parte. "Es cuando voy a dar testimonio", comentó. Yo todavía no declaré, pasaron los testigos y ahora me toca a mí”.

Cabe recordar que la polémica se inició en las pasadas elecciones, cuando el cantante fue convocado por un "amigo de un amigo" para sumarse a la lista 890. En el encuentro realizado en la oficina del líder del grupo, Humberto Castro, se le trasmitió al músico que precisaban 1.000 votos para llegar a un diputado y que él los obtendría.



Poco después, a instancias de Goyeneche y Di Candia, el exintendente Martínez le pidió "El Gucci" que bajara de su candidatura por una supuesta denuncia de abuso sexual en su contra.