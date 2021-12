Griselda Siciliani reveló que tiró un autógrafo de Adrián Suar: "No sabía quién era"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Durante su paso por Los Mammones, el programa conducido por Jey Mammón, Griselda Siciliani narró una anécdota hilarante. La actriz argentina, que fue pareja de Adrián Suar durante ocho años y tuvo una hija con el productor, recordó el día que lo conoció.



“Era muy difícil acceder a Lucho, siempre estaba rodeado de gente”, dijo Siciliani en el momento en que la entrevista derivó en el personaje que Pablo Rago encarnó en la tira Clave de Sol. “Yo tenía nueve años, la edad de mi hija. Y no podía llegar a él. Pero había otros, entre ellos, uno que era Suar. Y bueno, le fuimos a pedir un autógrafo a él que estaba más o menos vacío...Pero no sabía quién era”, reconoció.



Siciliani contó que ella no había visto la tira infantil en la que había trabajado Adrián y que, en cambio, su vida pasaba por Clave de Sol. “¡Ahí se terminaba el mundo!”, dijo. Y confesó que sí lo conocía a Guido Kazcka porque, a diferencia de Suar, después de Pelito había pasado a la tira de la que ella era fiel seguidora. “Si de Pelito no pasaste a Clave de Sol es que te fue mal”, sentenció con humor.



Y confirmó que, por entonces, la firma de su ex era “una rayita con desgano”. “Pero bueno, tampoco a mí me importó mucho porque el tema era Pablo... Igual lo vi a Lucho de cerca, no me pude acercar pero lo vi”, aseguró. ¿Qué hizo con el autógrafo que le firmó Adrián? “Lo tiré, creo. Era un papeluchito”, contó. Y dijo que después le preguntó por qué firmaba con una línea.



“Un día me acordé y le dije: ‘¡Yo a vos te conozco!’ Le conté y él me dijo que sí, que era muy probable porque él firmaba así”, señaló. Y dijo que no sabía si había cambiado su firma, porque ya no existían más los autógrafos. De todas formas, Griselda aseguró que ella nunca fue muy “cholula”, pero que Clave de Sol sí la ponía en un estado de exaltación y que sentía un fanatismo muy fuerte por Rago.



“No existe el paralelismo ahora, porque era ese programa el único que había”, dijo Siciliani. Y recordó que además de Lucho, que era encarnado Pablo, estaba el personaje de Diego a cargo de Leonardo Sbaraglia. Pero que, en aquel momento, a ella le gustaba Rago. “Sbaraglia ahora me gusta”, reconoció. Y le mandó un mensaje a cámara: ”Te quiero Leo”.